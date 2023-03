El PSOE de El Ejido, partido

El PSOE de El Ejido lleva muchos años perdido. Desde que Juan Callejón fuera alcalde no han rascado bola municipal. Y, por lo que parece, todo apunta a que en estas municipales van a bajar un nuevo escalón si nadie lo remedia o se produce un milagro. Pero ya se sabe que en política este tipo de situaciones ni se producen ni existen. José Miguel Alarcón lleva el partido con mano dura y a su manera. No deja que nadie se salga del guión establecido. Es más decide no ser candidado y se designa a Maribel Carrión, pero no se lo están poniendo fácil. No les extrañe que antes de las municipales decida abandonar. Veremos.