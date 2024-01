El PSOE de Mojácar, perdido

No tuvieron bastante los del PSOE de Mojácar con lo acaecido en las municipales, en las que no salieron bien parados, que ahora se atreven nada más y nada menos que a cuestionar el gasto en Cultura del Ayuntamiento. Han oído tiros y no saben por donde llegan. Para ellos que el pueblo lo visiten escritores de la talla de Julia Navarro, Lorenzo Silva o Julia Navarro es criticable. Se logra unir la fuerza de un municipio turístico por excelencia con el de primeras figuras de la literatura española. Y ellos van y lo critican. Pero no se quedan ahí. Afirman que se les ha pagado y no es verdad. Lo hicieron gratis.