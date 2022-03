PSOE, la capital y el candidato/a

El PSOE ha salido, digamos que con las costuras hilvanadas, que no cosidas, de su proceso congresual en la provincia. Algo similar ha sucedido en la capital y en los pueblos más importantes, con secretarios/as generales consensuados o, al menos, del gusto de la mayoría. Pero no acaban de cerrar un proceso cuando comienza otro. En los pueblos, incluidos los grandes, los cabezas de lista a las municipales están decididos. No hay mayores problemas. No ocurre lo mismo en la capital, donde el proceso que se avecina será largo, complejo y creará, si nadie lo remedia, alguna que otra decepción.