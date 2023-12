El PSOE de la capital partido

La Agrupación de la capital del PSOE de Almería siempre ha sido un nido de conflictos. No recordamos ya cuando hubo paz en un territorio plagado de trampas, en el que se sobrevive a base de conspiración y tancredismo. Y en la última asamblea que han tenido, como no podía ser de otra manera, saltó alguna que otra chispa para incendiar, aún más si cabe, un partido roto, que trata de sobrevivir a base de hilvanar cada uno de los descosidos de las costuras que ya no sujetan nada. Está por ver si en los próximos meses hay valientes que se atreven a mover un árbol al que no le quedan ya ni hojas.