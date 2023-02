PSOE, la tormenta perfecta

El PSOE de la capital almeriense vive, de borrasca en borrasca, un temporal demasiado largo que parece arrastrarle hacia su desaparición o hacia la insignificancia, cosechado a fuerza de errores propios y declives ajenos. Esta situación, repetida cansinamente en todas las elecciones municipales desde hace treinta años, les brinda a los populares un nuevo triunfo histórico el próximo 28 de mayo.Se diría que el PSOE de la capital no hizo en su momento con cierta solvencia la transición post "renovadores" versus "guerristas" cuando procedió a la unificación de sus cinco Agrupaciones Locales, entonces sectorizadas en los barrios de la capital, que pasaron a unificarse con el nombre de Agrupación Municipal del PSOE que, desde entonces, concentra una pugna permanente con la dirección provincial. Por el contrario la post del PP con Gabriel Amat se cerró en una transición sin tormentas en favor de Javier Aureliano García, actual presidente del PP. Antes o después el PSOE de la capital tendrá que afrontar un debate que viene eludiendo año tras año y olvidar la eterna monserga de la autonomía frente a la dirección provincial. Mientras así no se haga cada barómetro y cada comicio se pueden convertir en un bochorno.Sirva de muestra la última tormenta política vivida estos últimos días de cara a la formación de la lista para las próximas elecciones municipales que, como todos los escándalos, terminasaltando a la calle donde el ciudadano toma debida nota. En esa lista el secretario general de la Ejecutiva Municipal propone acordar y oponerse al mismo tiempo una lista no consensuada con la candidata electa en las pasadas primarias que resulta ser también miembro de esa Ejecutiva. La tormenta perfecta. Así, los que ayer socializaban a brazo partido junto a su secretario general, Indalecio Gutiérrez, en la Comisión Ejecutiva Municipal se fragmentan en nueva disidencia ante tan jacobina propuesta cuando la candidata electa, Adriana Valverde, presenta su propia lista. Y así hasta hasta el desaliento en cada proceso electoral. En el bar de mi barrio, donde habita la Almería profunda, los vecinos juegan por parejas unoque vota al PP y otro que vota al PSOE, ninguno se pregunta si es de izquierdas o de derecha y hasta se saludan con cierta cordialidad, sin preguntar por banderías partidistas. Mientras los escándalos políticos continúan, el camarero del bar donde tomo café a diario me sirve sin malas caras, los vendedores del mercado de la Plaza Pavía o Los Ángeles vocean sus productos de la huerta o el mar, el panadero se levanta a las 5 de la mañana y los vecinos van y vienen arrastrando sus problemas. Los que entienden de las cosas de la mar dicen que los temporales se afrontan derrotando cada ola hasta que, finalmente, la borrasca pasa. Entonces, con el mar ya calmado, cada ola hasta que, finalmente, la borrasca pasa. Entonces, con el mar ya calmado, cada marinero deberá juzgar si el patrón ha dado la talla y decidirá si volvería a enrolarse en la próxima travesía.El PP, inasequible a desvaríos, a las crisis y al desaliento ahí está. Eterno en la Plaza Vieja, llueve o truene