Ha sido la solución menos mala para la crisis andaluza, visto lo visto, es un gobierno de PSOE y Ciudadanos con apoyos puntuales y negociados de Podemos en el Parlamento. Sin tapujos, sin complejos. Antes de que participe del poder la extrema derecha, lo que sea. Incluso provocar una repetición de las elecciones, que indudablemente, una vez se le han visto las orejas al lobo, beneficiaría a los socialistas. Así de claro.

La derecha está eufórica. Se siente bien con la vecindad, la amistad, la colaboración y muy posiblemente algo más, de los fascistas. Pero la izquierda no puede permitir que lleguen ni a rozar el poder, que por ahí empiezan y luego acaban poniendo a funcionar Mauthausen. La izquierda sería una irresponsable si ahora se entretuviera en politiqueos internos, en tacticismos y políticas de partido y perdiera el norte del momento histórico en que estamos. Y Ciudadanos, que también se siente cómodo con tales compañeros de viaje, acabará entre sus garras y devorado por su violencia: son el abrazo del oso.

En Adelante Andalucía se exoneran de culpa por los malos resultados de las elecciones apelando al espíritu del 15-M. Que no busquen fuera: la pérdida de tres escaños se debe a ellos mismos. La facción más radical de Podemos, los anticapitalistas, de ideología próxima al anarquismo, y sus socios comunistas de Izquierda Unida no son la mejor fórmula de la izquierda para ganarse a la clase media andaluza. Una nueva izquierda es lo que hace falta, no una radicalización basada en ideologías que -la Historia lo demuestra- han sido superadas. La forma de Podemos era la diversidad unida sobre la base de la indignación de los acampados en la Puerta del Sol. Una vez perdido eso, el camino era Errejón y Bescansa.

A pesar de todo, aún se puede reconducir la situación en aras de evitar el aposento de la extrema derecha en una espiral que sólo irá a más si no se ataja a tiempo. Nada de convocar a la gente a tomar las calles. Es caer en sus redes. Es lo que quieren. Es lo que les ayuda. Un gobierno de centro-izquierda con 54 parlamentarios y el apoyo puntual de uno más de Podemos es lo más indicado ahora. ¿Acaso no ha ganado las elecciones el PSOE? ¿No decían que debía formar gobierno la lista más votada? Pues eso. ¿Por qué ahora no iba a ser así? Y déjense de dimes y diretes, de politiqueos cortoplacistas y jugadas de onda corta, que al fascismo lo carga el diablo.