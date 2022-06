Paciencia y tiempo al tiempo

Tuve mucha suerte cuando decidí estudiar o tratar de aprender algo de Química, que nunca lo he tenido claro. El caso es que, entre otras cosas, la Química me ha enseñado a tener paciencia. A no tener prisas. Pero también me ha enseñado que si no trabajas, no aprendes y no te esfuerzas, malos resultados a la vista. Esas son algunas de las razones por las que, por sistema, dudo de los resultados brillantes de un día para otro. En resumen, parafraseando a mi aire al maestro Sabina, diré que de los cien oficios que podría tener, el de químico es el primero. Digo esto por dos razones: la 1ª, porque en el año 80, siendo gerente de Aguas de Alamilla, (la marca era sin h) nos otorgaron un Master de la Popularidad. Todavía recuerdo mis avatares con una letra devuelta que querían, con toda la razón del mundo, que pagáramos. Era por los honorarios para "la consecución" del premio. Se nos había pasado a Andrés S., mi socio, y a mi. Total sólo era de un millón de pesetas. Y 2ª, porque ayer me mandó un wasap mi amigo Antonio V. con un editorial de la revista Anales de Química de este mes.

A causa de ese olvido recordado, me he puesto a buscar en la red quién es la revista Forbes, la de las listas de los más ricos y similares, y lo más claro que he encontrado es lo que pego a continuación, copiado de la página de El Español: "Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas fundada en 1917 por B. C. Forbes, en Estados Unidos, Nueva York, donde se encuentra su sede central. También cuenta con edición en España publicada por Spain Media... Su lema es "La herramienta del Capitalista". También puedes suscribirte gratis a EL ESPAÑOL y mantente informado de las últimas noticias sobre la revista Forbes y mucho más." Tema acabado. En cuanto a los Anales de Química, me vais a permitir que traiga a colación hoy solo el principio de dicho editorial: "Estoy confundido (un poco más de mi natural ser). Por todas partes se habla de "fomento a la investigación", "plan de recuperación, transformación y resiliencia", "Reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación" y otras muchas medidas del más variado pelaje. Como soy muy simple todo esto se traduce en inyectar pasta en el sistema, según unos criterios que pueden ser más o menos discutibles, pero es dinero, al fin y al cabo. La cuestión es si esto va a servir para algo. Me explico ¿Puede un coche con el motor gripado moverse y acelerar por mucho que le pongamos gasolina? Claramente no."

Lo de Anales de Química, sí que merece la pena ampliarlo, y así lo haré.

Continuará.