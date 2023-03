La verdad es que no termina de creerse las historietas de sus mayores. Lo de las ciudades empapeladas a escondidas, los manifestantes corriendo desesperados, los grises dispuestos a llevarse por delante todo lo que se les cruzaba, las detenciones masivas, las penas de cárcel rigurosísimas, todo aquello sonaba a fabulaciones míticas de sus padres, a una liturgia decadente para glorificar la Transición. De ahí a la verdad escueta debía mediar algo, o bastante, seguro. Sobre todo porque no le cuadraban las cosas. Para Cándida las manifestaciones eran algo muy distinto, cargado de entusiasmo, empeño y, por qué no reconocerlo, hasta de alegría. La peña reunida, ocupando las calles, como la columna firme que sostiene el progreso de la sociedad, apoyando las leyes que ella había hecho, mostrándole a los demás que ellos, ellas y elles están ahí. La policía siempre suele ser muy amable durante todo el recorrido. Nunca han dejado de proteger a los manifestantes con total educación. Bien visto es lo más lógico de este mundo. A fin de cuentas, ella es una autoridad del estado. Por lo demás, la mayoría conoce a sus escoltas, se saludan antes de empezar la marcha, se preguntan por la familia o quedan para el paddle del finde, todo de lo más normal y cotidiano. Para ella las manifestaciones son, ante todo, un momento de camaradería con personas entrañables. De inmediato surge una fortísima sinergia. Es así. Por eso, después de hacerse oír en toda la ciudad, se termina con unas cañas, sentados alrededor de una mesa, celebrando la amistad y la fraternidad. Son momentos merecidos, desde luego, y mucho más provechosos de lo que atribuye la maledicencia. No han sido pocas las veces que allí, entre los vasos, unos callos y unos calamares, han cogido unas servilletas de papel, alguien ha localizado un boli y se han puesto a redactar el borrador de una ley. Eso, por más que digan, es democracia de base, asamblearia y popular. Por supuesto, las pérfidas fuerzas de la reacción siempre criticarán desde su fascismo impenitente, dispuestos a retorcer sus leyes. Sus padres, por cierto, también siguen ahí, colgados del teléfono incluso de madrugada, convencidos de que los han encerrado en algún sitio, como supuestamente en sus tiempos. Indudablemente, se hacen mayores, mayoras, mayoros. Ahí queda eso. Y ahora que se atrevan tacharla de inculta porque no sabe que "monoparental" viene del latín "parens", etimológicamente relacionado con "parere"; o sea, engendrar, parir. En esto la vaca Candi se despertó de su sueño. Se levantó rezongona, movió la cola, dejó una señora boñiga y volvió a tumbarse, apaciblemente, para seguir pastando en un mullido prado, cerca de La Moncloa.