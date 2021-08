Dicenque con solo siete saltos todos estamos relacionados. En nuestro caso solo fueron necesarios dos. Un amigo llamó para montar una actividad con unos chicos del Puche. Hablamos con otro amigo y el taller de escritura al final se organizó. Y ahí apareció Paco Inclán para impartir el curso. A pesar de que era on line, quedó claro que se trataba de un hombre simpático, capaz y tan arrojado como para aceptar el reto de un taller literario con adolescentes.

Mi marido buscó datos, leyó varias reseñas muy elogiosas y empezó por pedir uno de sus libros. En la librería lo dijo de carrerilla: Paco Inclán, editorial Jekyll & Jill. 'No, no aparece', avisaron. Y luego: '¡Qué gracia, es que hay que poner Paco Inclán!' Mientras el libro llega, en estos casos te dices que, si te aburre, puedes dejarlo sin remordimientos. No hubo suerte. Dadas las circunstancias nos hizo reír y pensar. Hacía tiempo que no nos ocurría. Encargamos después Incertidumbre y ahí encontramos nuevas joyas. Seguimos como cangrejos, retrocediendo en el tiempo, y hemos llegado a otro libro estupendo, Tantas mentiras.

En cada uno de estos libros, Paco Inclán desarrolla un género peculiar. El narrador llega a un lugar en el que una persona o una situación le llama la atención, espolea su curiosidad. Puede ser un esforzado imitador del Che en la Habana o una noche en un campamento saharaui o una entrevista con el hombre que le puso letra al himno español.

Baudelaire caminaba por París y se gloriaba de adivinar quiénes eran las personas que veía. Ahora, que el mundo, con la visa, es apenas una ciudad, Paco Inclán pretende justo lo contrario. Se sorprende de todo y siempre halla lo que hay de extraño en lo que nos rodea. Con sus ojos vemos sitios que parecen diferentes y reconocemos lo que hay de extravagante y de común en cada ser humano. El periodismo ha renovado, sin duda, la literatura en el XX. Ha sabido aportar veracidad, conocimiento, y no maltrata a los lectores. Paco Inclán recoge esa tradición y con la mente despierta nos propone en cada obra un viaje divertido, muy original. Quizás no deba ser otra cosa la literatura.

En fin, suerte la de ustedes: si aun no lo han leído, pueden echarlo a la mochila y dedicarle unos minutos este verano. Y ya saben, en la librería, Francisco, no: Paco, Paco Inclán.