A Paco, director del Padre Méndez

Habré cruzado tres palabras con él en lo que va de curso, las imprescindibles un día de verano para tramitar la matrícula del crío en el cole, pero viendo los toros desde la barrera, el estrés que este buen hombre debe soportar en su cargo de director del Padre Méndez en mitad de esta dichosa pandemia no quiero ni imaginármelo. Las cosas estaban haciéndose inusitadamente bien, pero tras las fiestas navideñas las familias al parecer nos pasamos de rosca y a la vuelta a clase se desató un brote considerable en el centro, al punto de confinar un buen puñado de aulas al completo. Once positivos en una línea de veinticinco alumnos es poca broma, pero a los padres nunca nos faltó la información imprescindible a través de la plataforma iPasen y de los delegados de los respectivos cursos. Y ahí sigue Paco, capeando el temporal y poniéndole siempre al mal tiempo buena cara. Sirvan estas líneas como reconocimiento a su labor y a la de toda la comunidad educativa (profesores, AMPA, etc) que en este tiempo de dudas y desaires políticos ha entendido que la docencia presencial es imprescindible.