Pacto Frankestein Roquetas

A UNQUE ha transcurrido ya medio año, conviene recordar que la oposición, con el PSOE a la cabeza, quiso hacer un pacto Frankestein para derrocar a Gabriel Amat. La apuesta no tenía empacho de ningún tipo para sumar. Así se contactó con Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida. Y por si no había bastante para el coctel se sumaba a los tres concejales de Vox. El objetivo no era otro que sacar a Gabriel de la alcaldía. El coste era lo de menos ni las diferentes ideologías que lo buscaban. Otra cosa hubiera sido luego el reparto del gobierno y de los ediles. Ya habría tiempo, pensaron. No salió.