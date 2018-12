Pacto contra las mujeres

El patriarcado y el machismo más recalcitrante han vuelto a sacar toda su artillería para combatir las justas reivindicaciones feministas y los miedos que se avecinan hacia la población femenina y masculina si PP y Ciudadanos permiten a Vox materializar su despiadado plan en su lucha contra la igualdad y las libertades de las mujeres que nos afectan, del mismo modo, a los hombres puesto que todos y todas formamos parte de una misma sociedad, que pretendemos sea abiertamente igualitaria.

El machismo está extendiendo todas sus redes para tratar de confundir a la población y que ésta, a su vez, transmita mensajes erróneos, malintencionados e irresponsables tales como que las leyes de Igualdad y contra la violencia de género, aprobadas por el Parlamento andaluz, pisotean los derechos de los hombres. Animo a la ciudadanía a leer el articulado de ambas normativas, pioneras, necesarias y laureadas en los ámbitos nacional y europeo, para comprobar, por sí misma que nada de lo que les dicen es cierto.

Son irreales las cifras que se trasladan de denuncias falsas y no existe el síndrome de alienación parental. Son las mentiras de siempre que regresan a la actualidad de manera intencionada cuando se ha demostrado que todo es absolutamente falso. Los socialistas no aceptaremos la custodia compartida impuesta, no aceptamos ninguna manifestación contra la libertad y la autonomía de las mujeres andaluzas. Cualquier partido que acepte o tolere dichas posiciones se pone frente a la igualdad y contra las mujeres, sus avances y sus derechos conquistados, por lo que no toleraremos ningún retroceso en los avances de las mujeres andaluzas. El PSOE, con Susana Díaz al frente, ha impulsado como nunca se había hecho los derechos de las mujeres y los socialistas hemos trabajado a fondo con el objetivo de convertir a Andalucía en una comunidad autónoma libre de estigmas, combatiendo las manifestaciones machistas en los ámbitos públicos y visualizando el papel de la mujer en la sociedad.

Con Vox están en juego los centros municipales de información a la mujer, las casas de acogida, los pisos tutelados, la educación en igualdad, las ayudas a mujeres víctimas y a sus hijos, así como a los hijos huérfanos porque un asesino arrebató la vida de su madre. Ningún pacto para favorecer la investidura de los partidos de la derecha puede ser a costa de las mujeres andaluzas.