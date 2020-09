Pagar lo que otros dejan

C ARBONERAS ha aprobado en pleno acogerse a un plan económico-financiero pendiente desde el año 2016. La situación de los ayuntamientos se complicó tras la crisis de 2007 y de una manera o de otra, especialmente con ayudas estatales y férreros controles de la administración central, muchos han salido adelante. Los había que no se acogieron a ellas y al final, como es el caso que nos ocupa, la no gestión de los anteriores gobernantes repercute, y de qué forma, en los actuales. Todo sea por sanear las arcas y recuperar la normalidad perdida. Los vecinos se lo merecen.