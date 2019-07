País, que diría Forges

Los políticos no aparecen sobre la tierra por generación espontánea. Desarrollan su vida, como el resto de sus vecinos, según su cultura y convicciones personales, insertos en la sociedad a la que pertenecen. En esos pensamientos se perdía Javier mientras daba su carrera habitual, hasta Torre García. Había leído en los diarios, que hoy habría una nueva manifestación en reivindicación de mejores comunicaciones en la provincia. Es cierto -pensaba-, mirando ensimismado los violetas rosáceos con que se vestía el atardecer del Cabo de Gata. De esta ciudad no se sale sino es con un buen fajo de billetes. Llegaba a primera hora de la mañana, podía desayunar y llegar sin prisas a las reuniones convocadas a las 10 de la mañana, a veces comía con los compañeros de empresa, o con amigos de Madrid. La tarde siempre la utilizó para comprar aquellas cosas, que antes de existir Amazon, no era posible adquirir en su ciudad. Y aún le daba tiempo de tomar algo antes de partir de vuelta, otra vez en coche cama. Un día para todo!! Hoy, 30 años después era inimaginable tal hazaña, para hacer lo mismo había que perder entre dos y tres días, amén de pernoctar allí una noche. La alternativa: un billete de avión más caro que ida y vuelta a Roma, desde Málaga. Pensándolo bien, al día siguiente tenía que ir a la manifestación. Quien si no, iba a reivindicar mejor sus derechos, que los ciudadanos aislados del resto de la península por una impresentable falta de comunicaciones adecuadas al siglo XXI?. Dicho y hecho, al día siguiente, cuando acabó su jornada laboral, se dirigió al lugar de la manifestación, era ya la hora de comienzo y apenas había unas veinte personas reunidas, pasó el tiempo, de pie y en posición de firmes, junto a una ajada pancarta, y no llegó a duplicarse el número de manifestantes. Perplejo, pensó: los almerienses no deben de tener necesidad de transportes públicos, o nadan en la abundancia y utilizan las ofertas "avión más hotel" de Iberia, que rondan los 400 o 500 euros. El señor que le acompañaba portando la triste y solitaria pancarta le miró acongojado, y adivinando sus pensamientos, dijo en voz alta: "hoy no viene gente porque hay partido". Que dice usted?, dijo Javier a punto de una apoplejía: partido? Si, juega el Madrid contra XXXX, y ya sabe usted, en este partido, nos la jugamos todos, yo en dos minutos me voy, que va a empezar el segundo tiempo. Mientras los manifestantes se dispersaron en un abrir y cerrar de ojos, oyó como iban clamando contra los políticos, causantes de todos los males, a la vez que aceleraban el paso para no perderse la victoria o derrota del Madrid, les iba la vida en ello, como no podía ser de otra manera! Javier, consternado se fue cabizbajo a darse una ducha de agua fría. País! Que diría Forges