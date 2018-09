Paisajes con sabor y una rectificación

SUSANA Díaz, presidenta de la Junta confirma el compromiso de la administración andaluza con Almería. Incluso tacha de "frívolos" a aquellos que juegan a enfrentar territorios. "Nadie, afirma la presidenta, puede dudar de nuestro compromiso en la promoción de Almería". En parecidos términos se ha expresado el parlamentario y secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, al defender la campaña "Paisajes con Sabor", en la que la Junta de Andalucía trata de vender y promocionar diez rutas por toda la Comunidad Autónoma. El secretario general de los socialistas, incluso se atreve a afirmar que algunos están "perdiendo el norte y sólo buscan polémica". Puede que hasta sea así. Pero no es esta la cuestión. Faltaría solo que el Gobierno Andaluz no se implique en la promoción de la provincia. Sería ilógico y censurable a todas luces. Pero aquí, en esta campaña, no hablábamos del grado de implicación de la Junta con Almería, que se supone, como el valor en la mili. La cuestión era que la administración autonómica había puesto en marcha una campaña para promocionar Andalucía y su gastronomía y se había olvidado de Almería y de Jaén. Y eso, nos pongamos como nos pongamos, no era defendible. Quizá por ello, una semana después han decidido rectificar, lo que merece mi aplauso y consideración. Estoy convencido de que los cargos políticos no tenían conocimiento del contenido de la misma o no había caído en ello. Sea como fuere no tenía sentido que cuando Almería aspira a ser capital gastronómica en 2019, con el apoyo claro y explícito de la Junta, se elabore una propuesta de promoción y que una de las rutas no fuera de esta tierra. No hay que rasgarse más las vestiduras, ni buscar presuntos culpables, ni ver tramas judeo-masónicas allí donde no las hay. Andalucía es un todo, pero un todo conformado por ocho provincias distintas, cada una con unos problemas y con unas necesidades. Lo fácil, por tanto, debía llegar por reconocer el error, cosa que se ha hecho, que tampoco es tan complicado, e integrar a aquellas provincias que se han quedado fuera. La susceptibilidad siempre estará a flor de piel, porque son demasiados los agravios que una tierra como esta ha recibido a lo largo de su historia, no ya de la Junta, sino de aquellos que siempre han gobernado desde Madrid o Sevilla, lo mismo da que lo mismo tiene. Ha llegado el momento de no tolerar ni uno más, sin que levantemos la voz para tratar de evitarlos. Desconozco, insisto, quiénes han sido las cabezas pensantes que alumbraron tal desaguisado. De forma lamentable han metido en un jardín de espinas a una administración, que trabaja bien, que busca la proyección de todos por igual,porque el turismo y la industria que mueve nos preocupa lo mismo a los de Ayamonte que a los de Terreros, a los de la Costa del Sol o a los de Despeñaperros. Todo lo demás, no se engañen, son ganas de enredar y de sacar tajada política.