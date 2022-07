Palabra de alcalde

Queda apenas un año para que la actual Corporación en el Ayuntamiento de Almería se disuelva y con ella queden sin efecto algunos de los acuerdos alcanzados durante este mandato que el equipo de gobierno del PP no ha llevado a cabo, bien por carecer de capacidad de gestión o bien por falta de voluntad política para ejecutarlos.

Gracias a las mociones que los distintos grupos políticos presentamos en el Pleno, se debaten aquellos asuntos que afectan a los almerienses pero, lamentablemente, en el Ayuntamiento de Almería, bajo el mandato del PP, se llega a compromisos que el alcalde no cumple. Su estrategia está clara: salvar el tipo evitando un titular lesivo, posar para la foto cuando es conveniente y confiar en que el tiempo borre de la memoria colectiva acuerdos plenarios que el PP apoyó en su momento pero sin la menor intención de cumplirlos. De las más de 50 mociones presentadas por el PSOE desde el inicio de esta Corporación la mayoría han sido rechazadas, a pesar de que eran propuestas de fácil ejecución y bajo coste que venían a mejorar la calidad de vida y el día a día de los vecinos de nuestros barrios.

Otras sí han sido aprobadas, incluso por unanimidad, y no queremos que esa obligación caiga en el olvido, pues de nada sirve contar con el respaldo del Pleno del Ayuntamiento si los acuerdos adoptados no se ejecutan, lo que claramente ha ocurrido con muchas de nuestras iniciativas.

Es el caso del compromiso para difundir en los centros de trabajo municipales la normativa específica de no discriminación en el trabajo hacia personas LGTBI. ¿Se ha hecho? La respuesta es no. Así como tampoco una serie de acuerdos alcanzados para mejorar el Sector 20 (línea de autobús urbano, carril bici, etc.), salvo la creación de una zona de aparcamiento. Como mínimo, el alcalde y su equipo de Gobierno deberían responder de los acuerdos aprobados en cada moción porque, con su manera de actuar, están despreciando la soberanía del pleno, limitando el salón de plenos a un mero escenario donde lo que se debate es absolutamente estéril. Ayer mismo fueron aprobadas dos mociones del PSOE, una para mejorar el barrio de El Diezmo y la segunda para que se vaya sustituyendo la gravilla de los parques infantiles por otra superficie mejor. Apenas le queda un año al alcalde para demostrar su altura democrática ejecutando esos acuerdos para que los ciudadanos tengan la certeza de que lo que hacen sus representantes no cae en saco roto.