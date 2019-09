Palabras, ideas y voces

Pensamos con palabras, hablamos con palabras, casi podríamos decir que el Universo acaba siendo aquello que podemos denominar. En nuestra cultura, el Cosmos surge de una expresión, de la voluntad creadora verbalizada: "hágase la luz" y el ser humano recibe la orden de ponerle nombre a todo. La palabra nos distingue del resto de los animales; con ella, transmitimos información mejor y más rápido que por la vía genética; con ella, fabulamos el pasado, narramos el futuro, escribimos el presente. La palabra nos une, nos construye, nos deleita y nos limita. La palabra es también un fenómeno complejo: se transmite con sonidos y con letras; significa una cosa para quien la pronuncia y otra para quien la oye; ocultos en su interior viajan sentimientos, intenciones, emociones, persuasiones. La palabra es como todos nosotros y necesita vivir en compañía aunque pueda subsistir en soledad: no es que, como dice el chiste filológico, al principio fuera el Verbo y luego llegara el Complemento Directo, sino que los conceptos complejos necesitan varias palabras para poder transmitirse. Las ideas, como las personas, viven en comunidad.

Tienen también las palabras una historia y una histeria. Empiezan significando algo y van cambiando a lo largo del tiempo o pueden surgir como relámpagos que nos deslumbran y nos llevan a andar a tientas por el gran teatro del mundo. Por mucho que lo intenten, los poderes no pueden cambiarnos la forma de hablar sin alterar nuestros pensamientos. Por eso, un trabajo de baja cualificación se puede mencionar, pero no la miseria. Por eso, la igualdad es buena siempre que los derechos de las élites no se vean amenazados. Las palabras nos piensan y, al pensarnos, nos alteran. "Rem tene, verba sequentur" se dice en latín: "conoce la cuestión y las palabras saldrán solas". Hablar, comunicarse, relacionarnos unos seres humanos con otros, no es sólo abrir la boca y soltar sonidos más o menos articulados. Se trata de exponer, de razonar, de compartir un universo de ideas. La palabra es sonido y sentido, emisión y recepción, comunicación, cooperación y reflexión. Todo eso está bajo el sustantivo latino "verbum". El ruido, la alharaca y hojarasca, el volumen, la entonación, el simple sonido sin remisión directa a un significado, no es el "verbum" sino la voz. Tanta voz y tanta algarabía consiguen anular el pensamiento, matar la reflexión y exiliar la crítica.