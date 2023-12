Hay un dolor que nada tiene que ver con los inocentes de Gaza o Ucrania, a los que les llueven bombas y cohetes del cielo. Es un dolor escrito por los que provocan esta desolación y contra los que es preciso rebelarse porque no rebelarse tiene algo de obsceno. Las imágenes saltan a la vista en televisión, artículos de prensa o redes sociales, y todas ellas vienen acompañadas de dolor. Probablemente rostros de niños, mujeres y ancianos que ayer se presentaban limpios y luminosos, hoy reflejen el “reality” de la muerte, que es el momento del dolor. “Por si no lo saben -escribía Borges- de eso está hecha la vida, sólo de momentos”. Preciso es recordarlo ante este fluir de muertes ajenas. Pero para quienes en estos días de luces de Navidad y trasiego, de sueños y loterías y tradiciones, la muerte no es ajena porque han perdido a un ser amado. Esos momentos arrastran el mismo dolor que una guerra, como la librada por Ana María García Pérez desde el sigilo de una dolorosa batalla contra el cáncer. Ahora, para los que viven ese dolor, los recuerdos habitarán en la soledad de los dormitorios de baldosas heladas y habitaciones ausentes, repletas de dolor y nostalgia. Numerosos deudos rindieron presencia desde la noche del pasado catorce de diciembre a la familia de Ana María, esposa del director de este medio, y otros seguirán los días sucesivos, sabedores de ese combate contra el desaliento ante tan cruel enfermedad. Ya, para siempre, cada amanecer perdurará indemne en ese mar de recuerdos y risas y rabiosas alegrías, desvanecidas ya entre las brumas de la que fue su casa en Aguadulce. Cientos de libros de esta ávida lectora murieron hace tiempo, restituidos en la biblioteca de su casa como presagio tutelar del final de una vida en un cuerpo gastado por la fatiga y la lucha. Todos los sueños que dejan siempre los libros se fueron con ella.

Cuando su compañero y esposo te confiesa, roto de dolor, que sus vidas han sido una danza de instantes intensos y horas de magia que ahora quedan atrás, no puede ser posible que el dolor disipe y arrastre al desaliento a un hombre de tan hambrienta libertad de opinión, con la que impregna las páginas de un periódico que alimentamos con afán.

Ese es el óbolo con el que un periodista como Antonio Lao podría pagar a Caronte para hacer visible a la mirada de la eternidad la valía y el destino de una esposa fiel que, como Aquiles, caída en las Termópilas del cáncer, pueda escribir el dístico que Simónides dedicó al guerrero: “Extranjero, anuncia a los espartanos que aqui´, obedientes a sus leyes, yacemos”, y que Caronte la ayude a cruzar el Aqueronte, el río donde embarcan las almas que han sabido amar, para llevarla hasta los dominios de Hades, donde las almas gemelas se encuentran, querido Antonio Lao.