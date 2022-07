Palomares lo va a limpiar su tía

Se cologistas en Acción denunció hace poco que el Gobierno, aprovechando la modificación que el decreto de medidas urgentes por la guerra de Ucrania introducía en la Ley de Energía Nuclear, "trasladaba las competencias" de la limpieza del suelo contaminado en Palomares al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), y que eso retrasaría varios lustros la rehabilitación, competencia hasta entonces del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Si el Miteco aceptaba el encarguito (le obliga una sentencia del Supremo), tendría que diseñar, partiendo de cero, otro plan de limpieza. Eso, siempre que en un futuro no se llame Miueco (Ministerio de Urgencia Ecológica) y haya que comenzar de nuevo. O que el gobierno de 2040 no traspase las competencias a otro departamento para seguir mareando a los ecologistas: en ese año nos contentarían con la inauguración del AVE, y un poco antes con un segundo tren diario a Madrid en verano.

Todos los partidos están de acuerdo en que Palomares lo limpie su tía, ninguno ha mostrado el menor interés por este problema. Pero de todas las tías posibles, ¿cuál de ellas será la competente? Además de las nacionales, están las americanas. En la entrevista que Iván Gómez le hizo en este diario a la mandamás del Miteco, Teresa Ribera, al visitar Almería durante la pasada campaña electoral, la ministra manifestó que "en realidad nosotros tenemos poca capacidad" (¡vaya por Dios!) para llevar a cabo esa misión, y que el CSN y el CIEMAT tendrían que colaborar, sin olvidarnos de que "también tiene que participar Estados Unidos, y eso es algo que en Exteriores tienen muy presente". A ver si la cara de susto perenne del ministro Albares no es por lo de Argelia, sino porque tiene que decirle a los americanos que vengan con la escoba. Hombre, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña, se han hecho muy amigos de Biden durante la cumbre de la OTAN, y además el presidente, según dijo en un reciente mitin en Cuevas, siente "una debilidad especial" por nuestra provincia, no olvidemos sus antiguos veraneos en Mojácar… Seguro, seguro que hablaron y la tía competente para esa limpieza será de los USA. Y si no, que Kerry devuelva la guitarra que le regaló Margallo, ¿se acuerdan?