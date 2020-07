Pandemia y recortes en sanidad

En tiempos de pandemia, recortes en sanidad. Este es el resumen a la política sanitaria de las derechas en la Junta de Andalucía desde el mismo día que se declaró el estado de alarma en nuestro país. Los socialistas llevamos semanas denunciando la situación extrema en la que se encuentra el Servicio Público de Salud en nuestra capital, donde a la falta de personal se ha sumando las deficiencias en la Atención Primaria y, ahora, el cierre del Hospital de la Cruz Roja en un momento en el que los rebrotes de la COVID19 nos llaman a reforzar y aumentar el servicio.

En la Atención Primaria la falta de medios en el servicio es generalizada, atendiéndose solo por teléfono, excepto en aquellos casos en el que el criterio médico requiere una cita presencial. La situación se agrava al cerrar los centros a partir de mediodía, por lo que no se atienden las urgencias, que son derivadas a la Bola Azul, al Hospital Provincial y El Toyo. En una imagen lamentable, impropia de nuestro Sistema Público de Salud, los pacientes deben esperar a ser atendidos en la calle y, en muchos casos, la confidencialidad se ve comprometida, como así nos lo denuncian los propios vecinos. A esta insuficiencia en la atención sanitaria se le ha unido el cierre del histórico Hospital de la Cruz Roja. No entendemos ninguna de las exiguas razones que la Junta ha trasladado a los almerienses, máxime cuando esta terrible pandemia necesita de más dotaciones sanitarias. El Materno Infantil no puede suplir la función del Hospital de Cruz Roja. Almería no está en situación de perder un hospital, menos aún después de habernos quedado sin ese gran centro de especialidades médicas que el Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía dejó ya contratado. Y en mitad de una pandemia no parece el mejor momento para tomar una decisión de este tipo, que supone un duro golpe a nuestro sistema sanitario público, justo cuando más lo necesitamos. ¿Dónde quedó aquella reclamación de PP en 2018 exigiendo la "completa rehabilitación" del hospital? La sanidad de los andaluces y los almerienses no puede convertirse en campo de batalla política. La situación actual exige un esfuerzo por parte de las administraciones. Los ciudadanos ya han hecho su trabajo y necesitan que sus responsables políticos respondan. Y el primero que debe hacerlo es el alcalde de Almería, que es incapaz de hacerle frente a Moreno Bonilla y defender el interés general de los almerienses.