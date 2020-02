De la epidemia a la pandemia puede haber parecida distancia a la de entre susto y muerte. Sobre todo, si la percepción del alcance de la enfermedad se agiganta con ese otro mal -esa otra pandemia pero bastante poco temida- de la información excesiva. Importa precisar algo las cosas porque no debe darse carácter informativo a los vertidos que no pocas veces navegan por las redes sociales para predisponer, instigar, confundir o atemorizar. Incluso sin tan perversas y malévolas intenciones, es difícil precisar cuánta o cuál es la información más efectiva, la que más corresponde a las intenciones procedentes y necesarias, la que de mejor modo lleva a los efectos pretendidos, a fin de asegurar conocimientos fundados y actuaciones sensatas. Por eso, sin que se trate de subrayar las bondades de un ecléctico y socorrido término medio, sobran o son inconvenientes o rechazables tanto los excesos como las restricciones informativas. Estas últimas parecen advertirse en China, principalmente referidas al origen, advertencias, prevenciones y desarrollo de la infección vírica. Pero, en sentido opuesto, la información abundó sobremanera para dar cuenta de la casi prodigiosa construcción de un hospital mayúsculo, con una legión de excavadoras de colores que hacían de tan portentosa faena casi una distracción artística. La penumbra informativa propicia, además, hipótesis o sospechas menos rigurosas sobre la entidad del coronavirus -qué pronto acaban por hacerse consabidas las denominaciones de hechos, acontecimientos o elementos que acaparan la actualidad y provocan efectos desmedidos-. Y argumentos habrá para la ficción, o para la realidad que la supera, sobre las razones desconocidas del origen del virus y su propagación. Con propósitos poco alarmistas, suele referirse que la recurrente gripe causa cada año estragos mucho mayores que el coronavirus, sin que por ello asuste y aterrorice como este último. Aunque se olvida que la normalidad, traída por la costumbre, es uno de los más efectivos antídotos frente al desconcierto. Y el coronavirus chino ni siquiera es exótico, sino una amenaza que encarece y agota las mascarillas, hace brotar temores repentinos y estimula a no pocos contagiados por esa otra viral pandemia de la agitación desinformativa, con la descomunal complicidad de las redes sociales. De modo que hay pandemias aceptadas, por acostumbradas en una insensata normalidad, y conmoción ante un virus extraordinario que en modo alguno debe de hacerse normal.