Parçis/69-vera/19

En la carpeta del disco grabado en directo del recital de Paco Ibáñez en el Olympia de París, el 02/12/69, escribe José Agustín Goytisolo: "Cuando se derrumbaron las civilizaciones griega y romana, ... . La cultura .. estaba al alcance de sólo una minorías. ... en la Provenza, en el siglo XII ... aparecieron los primeros trovadores... . Sus obras eran interpretadas por los juglares, origen de los canto-autores de hoy, ... el concilio de Letrán ... los ... definió como gente libertina. Pero ... Francisco de Asís y sus discípulos rompieron esta prohibición al llamarse "juglares del Señor". ... ahí están, trovadores y juglares de hoy, ... en favor de la alegría y de la libertad." Daría algo por "parir" un comentario parecido, al recital que dio, Paco Ibáñez en Vera el pasado domingo: ¡con 80 años y ganas de vivir!.

Pero ciñéndonos al 69, por cierto año en el que llegamos a Granada la resaca del 68 y yo, vamos con el Olympia. De siempre me ha llamado la atención que a éste se le llamara un "concierto de rojos" y que a "las personas de orden de la época", y desgraciadamente a algunas actuales, tanto jóvenes como menos jóvenes, les siga pareciendo lo mismo por no distinguir "un Plácido Domingo" de un juglar, y sean tan desconocedores de la literatura española clásica y no sepan saborear textos tan bien escritos como los poemas que conforman el recital.

"Amor tirano" y "Ándeme y caliente..." de Góngora, , Quevedo con "es amarga la verdad", el Arcipreste de Hita con "...el dinero", "las coplas" de Manrique, digo yo que "más valores de lo español no pueden ser". Y además, hay que releerlas.

Por otra parte, Federico, Machado y Hernández, no son para ignorarlos ni para despreciarlos. De Alberti y su "a galopar" hay que tener en cuenta cuándo y para qué está escrita; distinta en todo de su "balada del que nunca fue a Granada": hermoso canto por Federico y por Granada. Nicolás Guillén, tiene su merecido sitio en el disco ocupado lógicamente por el "Soldadito...".

Y en otro grupo de poetas cantados en el disco, citemos a Blas de Otero, Cernuda, Celaya, León Felipe, de ahora mismo y que hace falta releer ahora mismo. Gloria Fuertes siempre tiene su sitio.

De Brassens, y su "La mala..." ¡qué menos que citar!: "En mi pueblo sin pretensión / tengo mala reputación, / haga lo que haga es igual / todo lo consideran mal. ..."

De J. A. Goytisolo quiero citar de sus "Palabras...": "Te sentirás acorralada / te sentirás perdida o sola ...//... La vida es bella, ya verás / como a pesar de los pesares / tendrás amigos, tendrás amor".