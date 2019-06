Parece que fue ayer

La última de las "Tardes del I.E.A." de esta primavera, el pasado jueves, estuvo dedicada a homenajear a la compañía de teatro Axioma por su trayectoria. Gloria Zapata Carlos Góngora fundaron la compañía hace cuarenta y seis cuando apenas estaban saliendo de la adolescencia. Carlos y Gloria cumplen cuarenta y seis años de artistas. Casi medio siglo dejándose los hígados por esos mundos en pos de una ilusión, la de llevar el teatro a todo el mundo. A todos: niños y mayores, ricos y pobres, teatros y callejones, capitales y aldeas, Europa y América. Y lo más destacable es que siguen con la ilusión intacta, a pesar de los tiempos y de las muchas vicisitudes. Como dijo Gloria en la divertida presentación de esa tarde, fundaron Axioma "cuando éramos jóvenes, valientes, comprometidos, y estábamos convencidos de que íbamos a cambiar el mundo, o si no lo hacíamos, por lo menos íbamos a darle un cambio a la realidad en la que nos había tocado vivir". Casi nada, la pretensión. Propia de jóvenes. Pero lo más gordo es que siguen en las mismas cuando están a pique de jubilarse, palabra que desde luego no entra en su léxico. Siguen con la ilusión de los veinte años, que no parece habérseles desgastado con los años y con las duras experiencias. Claro que también han tenido muchos éxitos, que siempre animan lo suyo. El más gordo, para nosotros, fue el premio Max, el "goya" del teatro, que otorgan los propios profesionales del teatro. Fue en 2005 por "El Compromiso", que fue considerada la mejor "Obra revelación" de ese año. Tienen muchos más, pero esto no es un inventario, sino un homenaje por lo que han hecho por el teatro en Almería. Y por el teatro en general.

Para que todo quede en familia (nosotros también somos parientes) la noche estuvo amenizada por la guitarra eléctrica de Daniel Zapata, sobrino de Gloria y que durante muchos años ha realizado escenografías y personajes para los espectáculos de Axioma; incluso participó en espectáculos como Metalmorfosis o Babilonia. Otro músico, Juanma Cidrón, colaboró en el éxito de la noche, con el estreno de una parte de su próximo disco. Juanma también ha colaborado con Axioma desde casi los primeros años, con las bandas sonoras de espectáculos como el mítico Azul Bleu Blue, otra hito de la carrera de Axioma que marcó un cambio en la forma de hacer teatro de títeres. ¡Salud para muchos años!