Parménides y Lina Morgan

Si comer es malo y no comer también…pues a comer"· Con esta expresión, al igual que otras muchas, todos conocimos a Lina Morgan. Y con ella ocurre lo mismo que con otros humoristas: que en su obra hay algo más que risas y sonrisas, tal vez unas reflexiones en un nivel más profundo del lenguaje y en las que es preciso detenerse. En todo caso Lina tenía una enjundia en su trayectoria que no todos comprendieron. En principio demostró que con papeles más próximos a la ciudadanía, a la realidad, era posible la aceptación del público. Eso me dice cosas. Según Jesús Garcia Orts, su biógrafo, no tuvo nada que envidiar a Shirley MacLaine. Por otro lado tuvo una vida hermética en lo referente a lo privado, y eso induce a pensar que su existencia tuvo otra textura diferente de lo que parecía. Pero analicemos la frase: "Si comer es malo y no comer también….pues a comer". A mi lleva directamente a Parmenides, el filósofo que solo gestó una obra en su vida: un verso épico que replicó las conocidas expresiones: "El Ser no puede ser más que uno, sino sería el No-Ser", "El Ser existe" y "El No-Ser no existe". De donde se deduce una vía de la verdad, como fuente de conocimiento, que declara la existencia del Ser, increado, y afirma la inexistencia del No-Ser. Si analizamos la expresión de Lina Morgan encontraremos similitudes: "Si comer es malo…(al contribuir al aumento de tejido adiposo)" es una prueba del No-Ser, donde se niega el acto de comer, al ser algo pernicioso. Por otro lado: "y no comer también…(es malo)(lleva a la desnutrición)" iguala el axioma sobre el No-Ser. Hay una doble repetición de la negatividad del No-Ser y una doble negación, de donde se deduce que toda doble negación es una afirmación. Y finaliza: "pues a comer". En este caso concluye y asevera el Ser, que existe. Comer es un acto esencial de la existencia, que es en sí increada y por lo tanto es positiva. Sin el acto de comer no sería posible la vida y eso nos llevaría al No-Ser. Por eso el Ser debe supeditarse al No-Ser. La elección entre comer y no comer debe conducir al hecho de comer. Y la elección entre comer mucho y comer también nos lleva a comer por defecto. Por eso Lina Morgan, inconscientemente, dio vigencia al poema de Parménides como diatriba. Al margen de que el formato fuese humorístico la expresión en si es profunda. A mí me resuelve una duda existencial.