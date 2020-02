Paro y alarmas

No me dirán que no se ha liado una buena con los datos de paro y afiliaciones de enero. ¿Previsible? Sí. ¿Exagerado? Pues sí, también. La previsibilidad proviene, por un lado, de las cifras (¿de verdad se esperaba algo distinto visto la evolución del mercado laboral desde la recuperación? ¿Será diferente enero de 2021 en una economía tan dependiente de las actividades de temporada?) Y, sobre todo, era previsible al ser los primeros datos bajo el nuevo gobierno. Si no supiésemos de la natural inclinación a utilizar las cifras mensuales de paro para arrojárlas a la cabeza, pensaríamos que se ha regresado a 2008 y navegamos hacia las rocas. Fijémonos, pues, en los datos. No es una novedad decir que el crecimiento del empleo se frena. En esta misma columna lo hemos ido constatando en nuestra provincia. Junto con de todo lo sucedido este año a nivel internacional o español, con tantas elecciones, el solo hecho de llevar siete años de reducción del desempleo, el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo debería ser, necesariamente, menor. Y aquí está la responsabilidad de nuestros gobernantes, que no es la de crear empleo directo (salvo en el sector público, claro está). Bastante hemos tenido con los planes E. Su trabajo consistiría en generar confianza no nuevas incertidumbres, con continuas ocurrencias sobre cambios en la legislación laboral. Esperemos que pronto se aclare cuál va a ser el marco laboral definitivo. Y en esto definitivo equivale a un par de años, que se le va a hacer. Entramos en fase anuncios de medidas, veremos en que acaban. Y ya analizando, con los datos de enero, la importancia que este año podría tener esa ralentización en nuestra provincia, tenemos que el aumento del paro es el mayor ocurrido en este mes en cinco años, 1.491 parados más. Sin embargo, prudencia también en el pesimismo. Ese enfriamiento se produce lenta pero continuadamente desde hace dos años. Hasta 2019 hubo reducciones anuales del paro superiores al 5%. El año pasado fue del 2,3% y este del 2,8%. Por tanto, en cómputo anual, algo que ofrece una visión mejor de la evolución del paro, el desempleo continúa reduciéndose. En siete años ha bajado en 21.358 parados y el total de afiliados a la Seguridad Social crecido en 57.618. Valoremos eso. No nos quedemos ahí, en estos dos últimos años el paro ha bajado en poco de 2.500 personas, unos cuatro al día, cuando entre 2016 y 2017 eran 22 diarios. La evolución del desempleo lanza un aviso -como en la previsión meteorológica- para este año.