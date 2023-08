Partido Popular, días de vino y rosas

El Partido Popular de la provincia está viviendo, con seguridad, uno de sus periodos más fructíferos desde su fundación. Esto no significa que no tengan problemas, alguna que otra división o diferencia, pero lo suficientemente enmascarada para que no se note en exceso. Tanto es así que a la hora de nombrar cargos, ya sean diputados, senadores, delegados y un largo etcétera no lo tienen nada sencillo. En ocasiones, incluso, han tenido que, como se dice vulgarmente, “desnudar a un santo para vestir a otro”. Algo que tampoco los inquieta en exceso. Incluso alguno de sus dirigentes se sonríe y asegura satisfecho: “que siga la fiesta muchas legislaturas”.