Partidocracia versus democracia

Como quisiera no sentir la necesidad de escribir estos pensamientos. Sueño con vivir para ver como el cainismo se convierte en un recuerdo del que aprender, para nunca más reproducir sus malas mañas y peores consecuencias. ¿Acaso no hemos tenido bastante ya?, ¿qué nos sucede a los españoles?. Asolada esta España por la irresponsabilidad y egoísmo de sus tan desagradecidos hijos. Es que lo que no da la naturaleza Salamanca no lo regala. Familia mal avenida somos los españoles a fuerza de vivir ignorantes de nosotros mismos, despreciando el valor individual y social del mérito y el esfuerzo; por no hablar de la solidaridad entre nosotros. ¡Qué gran libro El árbol de la ciencia de Pío Baroja!, y que tristeza que los tormentos de su protagonista no hayan perdido vigor ni actualidad. Pastoreados desde hace siglos por los mismos cancerberos que ni molestarse quieren en mudar de intenciones, tenemos el agua a la altura de la nariz, no obstante, aún podemos respirar, aunque el líquido elemento apeste a fuerza de estar estancado. Desde 1978, con la Constitución que nos hace a todos responsables y beneficiarios de ser ciudadanos españoles, el sistema de gobierno en España es una democracia. Aunque parezca una obviedad, resulta que es necesario recordarlo porque en estas cuatro décadas las formaciones políticas han desechado el parlamentarismo para entregarse a los brazos, mejor dicho, garras, de ese anacronismo totalitario que son los partidos nacionalistas y una vil organización terrorista. El resultado es la progresiva degradación de nuestra democracia que ha derivado en esta mediocre partidocracia donde se han impuesto los más que particulares intereses de las familias de poder, olvidando el compromiso con nuestra Constitución. Para muestra la miseria intelectual de las campañas electorales y la frivolidad de los programas electorales. Nunca el egocentrismo es buen consejero. Hemos dado lugar a un delirante esperpento donde el idioma español es proscrito en su casa natal. Las lenguas empleadas como armas para el odio. Pero no era suficiente, se puede hacer aun peor convirtiendo la cadena de televisión pública por excelencia en un instrumento servil afanado en limpiar aquello que jamás abandona su podredumbre: el totalitarismo nacionalista impuesto por la violencia y el terror.