Me confiere usted tamaño menester que el de crear un texto para ver el estilo de mi prosa. La mía, sin embargo, no es no prosa excelsa, ni mis conocimientos parcos en materia de política, deporte o índices bursátiles. Humildemente he de reconocer que mi quehacer se mueve entre los conocimientos cotidianos, la observación desde el sentido común y la reflexión que me confiere el desempeño, hasta hace bien poco bien considerada, y de un tiempo a esta parte tan devaluada labor, como lo es la EDUCACIÓN. Y es que, imagine, sr. Lector, avanzando por un pasillo largo, pero finito, a las 8 de la mañana. A ambos lados, numerosas puertas se distribuyen a derecha e izquierda dando lugar a salas de considerable amplitud. Conforme se avanza, se va percibiendo el pulso vital marcado de la mañana: se aprecian las primeras voces, lo primeros efluvios de cuerpos a media hacerse, los ritmos intempestivos de una pubertad a punto de comerse el día a bocados como el almuerzo de media mañana.

Imagínese, además, una jornada marcada por un tic-tac incesante que marcara, hora tras hora, clase tras clase, minuto a minuto, el ritmo de aquellos nómadas que llaman MAESTROS, y que, provistos de meras herramientas, van cambiando de microuniverso en microuniverso, como si se asentaran en un nuevo poblado cuyos habitantes manifiestan comportamientos tan comunes como dispares. Pero no se trata en ningún caso de habitantes cualquiera, sino que cada un@ de ell@s conforma, en sí mismo, el futuro de cada un@ de nosotr@s ( de nuestros futuros médicos, abogados, electricistas o bomberos).

A veces los profesores y educadores nos sentimos como esos pasajeros de tren que se revuelven en sus asientos con la inquietud frustrante de quien quiere contemplar el paisaje a través de las ventanillas y todo esfuerzo es en vano al empañarse el cristal. Porque los cambios legislativos se suceden de forma tan precipitada, que apenas dan lugar a analizar los resultados ni humanizar la ENSEÑANZA. Y mientras, ese tren avanza, con la prisa que avanzamos tod@s hoy en día. Porque hoy en día no interesa que nos paremos a pensar.