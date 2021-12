Pasaporte covid

Aestas alturas es incuestionable el efecto que ha tenido la vacunación para detener y controlar el avance de la pandemia, ¡ojo!, sin perjuicio de nuevas variantes y otros escenarios que nos podamos encontrar por el camino. Pero está claro que el trabajo realizado por las empresas farmacéuticas y por los sanitarios es digno de alabanza porque han invertido ingentes cantidades de medios para dar con una solución y porque se han jugado la vida en primera línea de batalla.

Surgen, no obstante, un gran número de personas que se niegan a que les sea inyectada la vacuna, bien por una cuestión de desconfianza por lo rápido que se han desarrollado, bien porque creen que existe algún tipo de contubernio internacional que persigue algún tipo de fin lesivo para sus intereses. Se escudan en la defensa de su libertad para optar por vacunarse o no. Y es legítimo que pretendan ejercer su derecho, pero ello también conlleva asumir una serie de consecuencias y responsabilidades para con el resto de conciudadanos; conciudadanos que se encuentran sometidos a un estrés económico y sanitario de dimensiones nunca vistas antes. Porque el que haya personas que no se vacunen produce las siguientes consecuencias: primera, que no podamos combatir el virus con la efectividad y contundencia necesarias; segunda, que, en consonancia con lo anterior, sean necesarios más medios sanitarios, ya sean personales o materiales, para atender a los contagiados que en su mayoría son no vacunados; tercera, que los hosteleros, hoteleros, empresas de transporte, comerciantes, colegios, entes deportivos y empresas relacionadas con el deporte, sector automoción, sector alimenticio, etc. asuman que se pueden volver a reproducir situaciones de confinamiento por un incremento de contagios; cuarto, que el resto de los mortales tengamos que asumir un mayor riesgo de contagio y propagación en nuestros seres queridos, amigos y familiares. Todo ello a cambio de respetar la libertad de los demás.

Lo asumo, respetaré la libertad de los demás, pero, a cambio, exijo que sean consecuentes y responsables. El resto nos hemos vacunado asumiendo los riesgos porque entendemos que es un mal necesario (a nadie le gusta vacunarse) pero por solidaridad y civismo hemos dado un paso al frente. Si uno no quiere vacunarse, perfecto. Pero lo sensato, decente y solidario para con los demás es que se asuman también las consecuencias de no hacerlo. Por ello yo estoy a favor del pasaporte COVID y de las restricciones de acceso, porque tu libertad está reñida con mi derecho a contar con los medios para evitar contagiarme de una enfermedad que puede ser mortal para mí o los míos, además de con los derechos del hostelero, los del hotelero, transportistas, etc.