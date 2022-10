Pasarse con las ramas

Hoy voy a escribir sobre un tema prosaico, alejándome de puntos de vista más etéreos que adopto en otros artículos. Voy a escribir como agricultor. Soy un jubilado que pasa sus horas y sus días cultivando un cierto predio más por afición que por otra cosa. Pero creo conocer suficientemente el paño para expresar lo que sigue. Como agricultor soy seguidor de los principios de la ecología. Sigo este tipo de cultivo a sabiendas de las dificultades que entraña y su escasa rentabilidad frente a la agricultura convencional. Pero es cuestión de convicción. Todos nos encontramos con muchas dificultades que tenemos que superar poco a poco.

Sin embargo, ahora nos encontramos con nuevas piedras en el camino que pueden resultar casi insalvables para los pequeños y medianos agricultores. Se trata del destino de los restos de poda. Hasta ahora era práctica común quemar las ramas. Era un trabajo que había que realizar con mucho cuidado. Sin embargo, la publicación de la ley de tratamiento de residuos y de economía circular pone freno taxativo a esa actividad:" Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola" (art.27.3).

A renglón seguido da la siguiente orden: "Los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola…deberán gestionarse… priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica". Evidentemente excluye no solo la quema, sino amontonar los restos de poda, sin admitir por el momento la propuesta del ministro de agricultura de "enterrar" las ramas (como si hubiera espacios suficientes en la mayoría de las explotaciones medianas y pequeñas). Pretenden que las enviemos a lugares adecuados para utilizarlas como biomasa. ¿Dónde y a que costes? Solo queda la posibilidad de triturar las ramas en las fincas, lo que significa gastos por la compra de la maquinaria adecuada. Y la almendra más barata que el año pasado.

No sé si los que han elaborado la ley carecen de sensibilidad hacia los pequeños agricultores, o tienen falta de conocimiento de la situación real. No sé cuál es peor. Lo que sí me parece claro es que esas medidas van en contra de las políticas divulgadas de luchar contra la despoblación. Si hay ya bastantes campos que están abandonados (basta dar una vuelta por donde me muevo a diario) por falta de rentabilidad, no dudo de que su número va a aumentar. Por favor: den marcha atrás.