Pases de modelos

Vivimos en sociedad, cada uno pertenecemos a una generación, y a un grupo social determinado, por lo que estamos inmersos en la sociedad y en su evolución. Pero no todos los aspectos de la evolución nos interesan por igual a todos. En concreto, el caso de la moda es un tema en el que siempre he sido ecologista: ropa nueva de higos a brevas. Se compraba lo necesario.

Ahora, eso no se lleva, y la clase política ha conseguido que lo más importante del Congreso sea el paseíllo que, cual toreros, hacen hacia la tribuna de oradores. Tan es así, que estoy convencido de que los políticos no descosen los bolsillos a los trajes. Como hicieron con Julio Iglesias en Eurovisión. Lo cierto es que a éste, por su costumbre de meterse las manos en los bolsillos, y a los políticos para que no se metan cosas, porque hacen bulto y dan problemas, en las fotos: o ¿qué esperaba Vd., estimado lector? Además, cuando una persona anda metida hasta el cuello en banalidades no está centrado, y para hacer bien un trabajo, hay que estar centrados. Por otra parte, y dicho en román paladino, esa no es manera de ganarse el sueldo. Miedo me da pensar que el único procedimiento que conocen para gobernar, sea usar el susodicho miedo. Tengo la impresión de que su cuaderno de ideas se reduce a 100 copias a color de la pirámide de Maslow, y que ni aun así han pasado del primer tramo. Se ve que les da miedo avanzar por los caminos que hay ahora, pero eso al final, nos compensaría: a ellos y a nosotros, pues como decía Machado: "He andado muchos caminos, / he abierto muchas veredas; /…/ Y en todas partes he visto / gentes que danzan o juegan, / cuando pueden, y laboran / sus cuatro palmos de tierra. /…/ Son buenas gentes que viven, / laboran, pasan y sueñan, / y en un día como tantos, / descansan bajo la tierra." Al menos así sabrían quién y a costa de qué les paga el jornal.

Pero desgraciadamente, también puede ser que estemos ante uno de esos acertantes de una quiniela de 14 que con ver el saldo del banco se crecía, pero al poco tiempo estaba "más tiesos que la mojama", ya que sin saber cómo, toda aquella fortuna "se había convertido en sal y agua", ya que no estaban preparados para administrarla. En resumen, parece que: viven pendientes del postureo y el modelito, no se mueven de sus (¿nuestras?) moquetas y mullidas alfombras, les encanta el BOE y la pirámide de Maslow. ¡Uy, uy, uy! ¿A que no se han enterado de la reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa? ¡Parece que van con el paso cambiado!