Paternidades, sueldos e IPC

Me ha venido sucediendo en las últimas semanas: conversaciones que se cruzan sobre lo caro que está todo, sobre lo que cuesta ahora llenar el carrito de la compra, sobre las cuentas en restaurantes, sobre cómo llegar a final de mes se ha convertido en una heroicidad para tantos españoles. Pero, al mismo tiempo, los mismos protagonistas, agradeciendo que el gobierno social-comunista les haya subido una miseria el sueldo o la pensión o les haya alargado la baja por paternidad. Hace unos días, en una conversación entre amigos, uno de ellos, de pensamiento liberal y de centro derecha, ponían por delante su rechazo a las políticas socialistas y comunistas, pero reconocía que había votado a Pedro I El Falso-Pedro Chapote, porque con él ahora cobraba más pensión de lo que ha cobrado nunca. En la misma conversación, mi querido amigo no ocultaba su hartazgo por lo complicado que se le pone llenar el carro de la compra semanal. Días después, tras una comida y a la hora de afrontar la temible ‘dolorosa’, otro amigo ponía el grito en el cielo. “Vaya palo que nos han pegado”, afirmaba con la misma cara que El Falso el día que le rechazaron la Ley de Amnistía. “Ya no se pude salir a ningún lado”, apostillaba su queja, sólo unos minutos después de haber alardeado de que Pedro I El Falso le había aumentado la baja paternal a 16 semanas y que, por tanto, iba a poder estar con su niño recién nacido prácticamente cuatro meses. Es tan deprimente como increíble que todas estas personas, buenas personas y de una importante cultura y formación, no sean capaces de ver que si ahora los pensionistas y funcionarios cobran más, ese dinero ha de salir de algún sitio y no hay otro lugar que no sean nuestros impuestos; que si los trabajadores ven aumentado sus sueldos, ese dinero ha de salir del incremento del precio de productos y servicios, que ha de ser repercutido en los precios; y que si ahora se puede estar cuatro meses sin trabajar por haber tenido un hijo, alguien ha de pagar ese sueldo y ese dinero ha de encontrarse de alguna manera.

Es terrible comprobar cómo ha calado la ‘gilipolluá cum laude’ de la ministra Calva de que “el dinero público no es de nadie”, anidando este disparate incluso en cerebros medianamente bien amueblados. Es obvio que algo estamos haciendo mal, especialmente los medios y los partidos políticos, a la hora de explicar que la inflación es, posiblemente, el peor mal que puede aquejar a la economía de un país.