Pato rojo a pato a azul ¡Cambio!

Pato Rojo llamando a Pato Azul, ¿me escucha? ¡Cambio!-Le escucho, Pato Rojo, ¿ha identificado al sujeto propiamente dicho? ¡Cambio!

--Afirmativo, Pato Azul. Ha anunciado por activa y por pasiva que habrá una consulta ilegal tras otra, se ponga como se ponga el Estado, ha dicho que ellos las leyes se las pasan por ahí y, encima, se ha subido el sueldo a ciento cincuenta y...

--¡Piiiiuuuuuuuiiiiiiiii! ¡Piiiiiiiii!

--¿Qué ha sido eso, Pato Azul? ¡Cambio!

--Ni puta idea, Pato Rojo, parece una interferencia. ¡Cambio!

--¡Aquí Gorrión Verde, repito, aquí Gorrión Verde en misión superespecial! Abandonen este programa informático, que ahora me toca espiar a mí. ¡Cambio!

--¡Y una mierda vamos a abandonar! ¿Usted quién coño es? ¿No será del contraespionaje ruso para España controlado por Puchdemón? ¡Cambio!

--¡Qué Puchdemón ni Puchdemona! El tipo al que ustedes van a espiar ha dicho también que para lograr la independencia será necesario que haya muertos, no ha precisado cuántos, desde luego él no está por la labor, y me lo acaban de adjudicar a mí, ya tengo la autorización correspondiente. ¡Cambio!

--¿La autorización judicial? ¡Cambio!

--La autorización de la Psiquiatría General del Estado, que es la que se encarga de los zumbaos para diagnosticarlos y ponerles, de oficio, un tratamiento eficaz. ¡Cambio!

-No, no, un momento, aparte de que no nos creemos lo que dice, ¿verdad, Pato Azul?, porque esa Psiquiatría no existe, ¿o es que es secreta?, nosotros estábamos antes. ¡Espere su turno! ¿Ha cogido el numerito?¡Cambio!

--¿Qué numerito? ¡Cambio!

--¡El numerito para espiar, cuál va a ser! Van por el 754 y nosotros tenemos el 755. ¡Cambio!

--¡Hay que joderse! ¡Esto del espionaje se está poniendo cada día más complicao! ¡Cambio y corto!

--¡Adiós, muy buenas, hasta otra! Vayamos a lo nuestro, Pato Azul. ¿Y si a alguno le echáramos un poquito de polonio en el 'pan tumaca'? Si dicen que nosotros somos como Rusia y ellos como Ucrania, qué menos… ¡Cambio!