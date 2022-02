¿Patriota?

Siempre me llamó la atención un cartel que había en la puerta de un cuartel de la guardia civil que decía: "Todo por la patria". También descubrí algo más tarde que el mismo cartel aparecía en los cuarteles del ejército. O sea, pensaba yo en aquella mi juventud, la misión de ambos es darlo todo por algo a lo que se llama patria, aunque no estaba muy seguro de qué era. De modo automático creía que había que sustituir la palabra "patria" por "España", y ahí estaba todo. Pero ¿y eso de España? Algo me habían dicho en aquellas insulsas clases de F.E.N. de que "España es una unidad de destino en lo universal". No entendía mucho aquella definición joseantoniana, porque, pensaba yo, habría tantas "Españas" cuantas unidades de destino existieran; claro que me temía que aquel profesor tampoco la entendiera mucho. Y yo seguía sin saber lo que era España. Tenía cierto complejo, aunque suavizaba esa frustración ver que había muchas obras escritas entre los siglos XIX y XX pretendían aclarar qué era "España", y que no se me había ocurrido leer. Claro que después he sabido que tampoco ellos tenían las cosas muy claras porque no había muchos acuerdos entre los distintos pensadores. En estos tiempos, cuando ya no soy precisamente joven, sigo sin saber con claridad qué es España. Menos mal que parece que hay algunas personas que sí que lo saben. Por lo menos no dudan en declarar con todo el énfasis que ellos están en contra de los enemigos de España por lo que se declaran totalmente "patriotas" y "saben" lo que es España. Es la primera de las características, la de ser "patriotas", la que se destaca entre los votantes de Vox. Tal vez podría aclarar el asunto si analizara los valores que defienden. España (la patria) sería el conjunto de valores que aparecen en su elenco. El primero, tal como yo lo veo, el mantenimiento (como sea) de la unidad geográfica de España. Reniega de los que hablan de la violencia de género. No quieren quitar la tierra que tapa tantos cadáveres en las cunetas. Su pasado no puede ser objeto de discusión. Mantienen que no es momento de dejar que los historiadores investiguen nuestro pasado inmediato. La igualdad entre las personas es un bulo. Aunque con apellidos extranjeros son xenófobos. Son negacionistas respecto al cambio climático. Repudian las vacunas anticovod. Y ahora digo: ¿para qué seguir? Habría muchas más cosas: la caza, los toros… Digo, entonces: si esto es ser patriota español, lo siento: ni soy patriota, ni soy español.