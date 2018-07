Hay una rama no oficial de la pedagogía que construye toda una ficción a partir de elementos reales. Se podría decir que es el género más aplaudido por la administración y el más practicado por el profesorado. La pedagogía ficción tiene dos subgéneros principales: 1) Profesorado que considera inútil y contraproducente toda innovación educativa desde la Ley Moyano (de 1857). Cuando se les pide que programen por competencias, con temas transversales, igualdad de género o TIC, escriben una impresionante obra de pedagogía ficción… que nada tiene que ver con lo que luego hacen en el aula. 2) Profesorado que cree en una escuela auténticamente democrática, en trabajar habilidades necesarias para el siglo XXI, convivencia, coeducación, pensamiento crítico, alternativas a lo tradicional… Una parte de este profesorado ha intentado a veces construir una programación realista, pero finalmente, al comprobar que es imposible cumplir todo lo que pide la administración y que no se puede cerrar a priori la realidad del aula, llegan a la conclusión de que es mejor poner en el papel lo que se exige, y luego hacer lo que realmente uno cree que debe hacer. Los mejores argumentos reales se convierten, así, en pedagogía ficción.

Las escuelas tienen proyectos educativos de más de 300 páginas, programaciones de Departamento, o de ciclo, que rara vez bajan de las 100 páginas, programaciones de aula adaptadas a cada grupo-clase, y hay que evaluar a cada niña y cada niño con 20 apartados (por poner una cifra) en cada tema que se trabaja. En ciertas especialidades, un solo docente puede tener más de 200 alumnos. En ocasiones, todo el centro entero. Multiplique usted. Si son 20 ítems, multiplicados por 200 alumnos en cada tema, y se trabajan 10 unidades a lo largo del curso, hablamos de unas 40000 valoraciones. Pero ahí no queda la cosa. Además, se hacen programaciones de actividades complementarias y extraescolares, adaptaciones curriculares para alumnado con dificultades, se participa en proyectos de ecoescuela, bilingüismo, escuela espacio de paz, grupos de trabajo… Toneladas de burocracia que nadie utiliza. Bueno, nadie no. Yo sí que lo utilizo, obviamente. Voy a clase cada día con más de 500 páginas de programaciones y 20 ítems con los que evalúo a cada uno de mis chavales constantemente. Lo digo, porque no vaya a ser que lea esto mi inspector. Todos hacen pedagogía ficción, menos yo.