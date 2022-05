Pedagogía política

Siempre me ha dado la sensación de que, cuando gobierna, el PSOE no sabe vender sus logros. Y, viceversa, tampoco sabe hacer una oposición dura y montaraz, como la del PP, y andan siempre entre lo comedido, lo políticamente correcto y la razón de Estado. Ha habido excepciones, sí. Por ejemplo, la lengua viperina del Guerra en sus mejores tiempos, o la de Rubalcaba. Pero poco más. Que sí, que sí, que es un partido de Estado y todo eso, pero, no sé, viendo la oposición que hace siempre la derecha, tirada al monte, la que ha hecho el PSOE da la sensación de haber sido cómoda para sus adversarios políticos.

En fin, que los socialistas no se venden bien. Nunca he sabido, por ejemplo, por qué, cuando están en el gobierno, abandonan la calle y la dejan en manos de la derecha y, ahora, de la extrema derecha. ¿Es que un partido en el gobierno no puede organizar actos, manifestaciones, o participar en la vida vecinal y asociativa de la gente de a pie? Y, bajando más a la actualidad, ¿por qué no saben explicar y defender sus pactos de gobierno con Podemos y los independentistas vascos y catalanes? Si este primer gobierno de coalición de la democracia española es un logro histórico, ha roto el bipartidismo ya agotado, ha incorporado a las tareas de gobierno a personas capacitadas y valiosas de la izquierda, desaloja la idea de que sólo se podía gobernar en España con mayorías absolutas e instala la cultura del diálogo y el pacto político con todos los partidos sin exclusiones, ¿cómo es que todo eso no ha calado en la sociedad a través de una pedagogía del Gobierno en los medios de comunicación? Porque eso, pedagogía, es lo que no saben hacer los socialistas. Bueno, pues, en esa línea, me da la impresión de que tampoco van a saber vender lo que está a simple vista: que este Gobierno de Sánchez ha sido el de más mala suerte de todos los habidos hasta ahora, y se ha tenido que enfrentar a la pandemia, al volcán de la Palma, al cambio climático -Filomena, inundaciones, sequía…- y a la invasión de Ucrania en una guerra a las puertas de Europa que va a cambiar todas las estructuras económicas conocidas. La gestión de todo eso, que ha sido buena y eficaz, como estamos viendo -buenos datos del paro- y se verá aún más a largo plazo, ¿no puede hacerse valer con una explicación coherente, humilde, generosa y pedagógica ante la ciudadanía? Hacer pedagogía sin demagogia es la clave.