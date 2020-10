Pedagogía vial

Los días dos y tres del presente mes asistí a un curso de recuperación de puntos del permiso de conducir, aunque esto no es relevante para el lector; lo que sí considero de interés y creo que merece la pena comentar es la trayectoria seguida por los dos docentes que impartieron la materia sobre la que se desarrolló dicho curso; en el primero de los casos, y cuya ponencia se distinguió por el mayor número de horas, se desarrolló sobre el programa establecido por la D.G.T, y he de decir que estuvo defendido con brillantez y al pie de la letra, con lo cual refresco la memoria de los asistentes; en mi caso aunque discrepe en alguna cuestión, la respuesta fue contundente: "¡Es lo que dice la ley!"; en el segundo caso, para sorpresa de todos los asistentes, el tema se redujo a una lección de su caso particular. Pues bien, buena parte del aprendizaje debe producir un cambio duradero, con lo cual creo que se debe emplear una pedagogía, que si bien es verdad, a una edad temprana debe aceptarse en su totalidad, no es menos cierto, que en edades adultas se establezca una crítica sobre el estado de la cuestión, un debate; que en el caso que expongo, brilla por su ausencia, y que creo que hubiese colaborado a resolver muchas más incógnitas y de paso a enriquecer los conocimientos de los alumnos; el debate del que hablo, establece un aprendizaje que en un caso supone la adquisición de nuevos conocimientos que no se tienen; y en otro, la modificación de una conducta que ya poseíamos; con lo cual, reitero el respeto y mi apoyo a la ley, pero considero que esto no es óbice para abrir una tertulia de preguntas, donde la capacidad de pensar esté presente, en muchas ocasiones lo complicado no es adquirir una conducta negligente, sino superar esa conducta determinada; y en otro caso, no es desarrollar nuevas habilidades, sino que se reestructure y modifique las que ya hay, de aquí la necesidad de debatir sobre aprendizaje asociativo, cuya variante es un cambio puntual y sin reflexión; y lo que sería el aprendizaje constructivo, basado en la reflexión y por tanto mucho más duradero y estable. No olvidemos que mejorar la enseñanza, es mejorar en todos los aspectos que nos rodean y no olvidemos que mejorar nuestra circulación vial, es no "¡NO OLVIDAR QUE EN ELLO NOS VA LA VIDA!"