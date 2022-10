Pedro Peinado, excelencia para todos

Amenudo sucede que el bosque no nos deja ver los árboles. Son muchas las cosas que se hacen bien en educación y muy numerosos el profesorado y los centros que construyen la mejor de las escuelas posibles. El bosque de las quejas, las peores constumbres asentadas, el juego político y la niebla (o el humo) de los falsos gurús no dejan que ejemplos como el de Pedro lleguen todo lo lejos que deberían. Si observamos la manera en que las matemáticas se entienden en nuestro sistema educativo y el modo en que la grandísima mayoría del alumnado las vive, veremos que producen miedo, rechazo, aversión. El fracaso de la escuela («fracaso escolar») se da especialmente en materias instrumentales, sobre todo en matemáticas. «Tenemos al alumnado años y años practicando algoritmos sin sentido, sin que lleguen a saber que las matemáticas están en realidad para solucionar problemas reales y son muy creativas», afirma Pedro.

Hacer atractiva, interesante y creativa esta materia es una de sus grandes finalidades. Pocos docentes pueden presumir de tener en su haber un premio Giner de los Ríos, a la mejora de la calidad educativa, con un proyecto de huerto escolar matemático para alumnado de Formación Profesional Básica (el alumnado «deshauciado» del sistema). Su otra finalidad es procurar siempre la excelencia, para todo su alumnado, sin excepciones derivadas de su situación sociocultural, procedencia, dificultades de aprendizaje u otros. Por eso, desde aquel entonces, ha trabajado en el bachillerato de investigación, que solo existe en la Región de Murcia. Su alumnado arrasa, literalmente, en todo tipo de congresos, encuentros y concursos de investigación. Además, hay algo que los premios y reconocimientos no pueden reflejar en toda su dimensión: el lado humano. Este profesor murciano sabe conectar con los problemas de sus estudiantes, que se sientan escuchados, atendidos… Sabe darles la canción adecuada o el abrazo a tiempo, que tanto necesitan. Se deja la piel porque a una alumna de origen marroquí le falta 0,08 para estudiar lo que quiere. No se me ocurre mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión, el cambio educativo y la mejora de la sociedad, que garantizando los mejores resultados para todo el alumnado, escuchándoles, dándoles protagonismo, elevando las expectativas que tienen de sí mismos. Pedro Peinado, recuérdenlo. No le pierdan la pista.