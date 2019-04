Peligro inminente'Odiadores' y escépticos

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha emitido un comunicado francamente alarmante. En él, subraya que la aplicación de dos normas coincidentes en el tiempo (la que eleva el salario mínimo y la que instaura el XV Convenio Colectivo del sector) provoca incrementos salariales inasumibles para las entidades andaluzas. Ello, añade, pondrá en grave peligro la propia sostenibilidad de nuestros centros de atención a discapacitados.

Era, por supuesto, absolutamente necesario y justo mejorar las condiciones laborales y las retribuciones de los trabajadores afectados. Pero, en el caso del Convenio, su vigencia quizá termine provocando un resultado funesto. Al ser de ámbito estatal, el precitado Convenio no recoge las especificidades propias de cada comunidad autónoma y las modificaciones al alza que plantea, que tal vez sean factibles en entidades de regiones con mejores perfiles económicos, no lo son en las andaluzas. Dicho de otro modo, si en nuestra Comunidad no se afronta, y ya, el necesario aumento de la financiación pública del coste/plaza, es más que probable que las asociaciones andaluzas dedicadas a este servicio se vean abocadas al recorte de plantillas, a gestionar ERE parciales e incluso al cierre de algunos recursos. Obviamente cualquiera de estas circunstancias supondría un paso atrás muy considerable en la calidad hoy conseguida y un inaceptable fracaso del sistema. Es urgente, pues, que la Junta de Andalucía, que sabe que todas las plazas que gestionan las asociaciones son de carácter público y que éstas lo hacen de forma subsidiaria a la Administración, tome conciencia de la magnitud del problema y adopte las decisiones imprescindibles para su solución.

Hablamos, al cabo, de miles de puestos de trabajo, ahora en el aire, y de una coyuntura tenebrosa: de no haber arreglo, se dispararán las tensiones entre profesionales y familias y se romperá la paz social de la que ahora, tras la crisis, disfruta este movimiento asociativo.

Siendo, como es, un asunto de primer orden, extraña que no esté mereciendo el menor interés informativo. Sirvan estas líneas de aviso a los ciudadanos: los discapacitados andaluces corren el riesgo de ver drásticamente empeoradas sus condiciones de atención. Llegan, otra vez, días oscuros. La estructura se tambalea y sólo una respuesta rápida, sensible y eficaz del Gobierno andaluz evitará el desastre.

DOS rasgos han cobrado un auge social inusitado de la mano de la gravitación inexorable de las relaciones humanas hacia internet. El primero es la mala leche en barra libre, perpetrada por miles de personas denominadas en la jerga haters, o sea, odiadores (la RAE va tarde con su incorporación al diccionario). Uno se imagina a un sujeto desaseado, quizá con un pantalón de pijama que reclama lavadora y un hilillo de mala baba colgando del labio inferior, con varias ventanas abiertas en la pantalla, buscando la menor oportunidad para insultar con sarcasmo o sobrada crueldad a alguien por lo general desconocido en un hilo de Facebook o Whatsapp. El odiador tiene un arsenal de payasos, graciosillos, tontitas, subnormales y otras monerías prestas para ser lanzadas desde una trinchera remota contra un enemigo de ocasión; da igual quien sea, el caso es pegarse el regüeldo con una frecuencia que cada vez será mayor, el odio es adictivo -y de balde- para quien lo expele a tiro de clic. El odiador, por lo general, es un sabelotodo, un pontífice de la opinión no reconocido por los payasos, las tontitas y los subnormales. El odiador tiene el esófago repleto de cristalitos.

El segundo rasgo efervescente en las relaciones digitales del XXI es el escepticismo, que mueve a reeditar aquel "yo no me creo ná" que tanto usaba el lenguaje cheli en otro tiempo. Las trolas distribuidas por los Doctor No de andar por casa o por malévolos manipuladores de masas circulan camufladas entre noticias y vídeos veraces, y no hay agentes 007 que paren los ríos de mentiras. Los queos, llamados fake news con anglosajona propiedad, provocan una reacción de incredulidad preventiva, que activamos por pura autoprotección. A nadie le gusta que le digan "Jacinto, eso es un fake, no te creas todo lo que encuentras en internet": Jacinto se viene abajo, acharado, porque la fraterna reconvención se la han hecho delante de sus 625 amigos de Facebook. Un palazo para su imagen de marca en las redes; tu reputación como influencer -no debidamente reconocido-, por los suelos. Se impone la prudencia en su forma más amarga, el descreimiento. La metarrealidad y sus mundos impostados, con lamparones en el pijama sobre el que se apoya la tablet o con aviesas y globales intenciones demagógicas, mueve a la mala leche y a un escepticismo en permanente mosqueo. Mientras nos metemos en terapia y no, hay que comenzar a aceptar que tenemos que protegernos de internet, de sus prodigios y sus sioux con sus tomahawk en ristre detrás de los matojos cibernéticos.