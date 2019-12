Peligrosas maniobras

EN este artículo describo aquellas acciones peligrosas al conducir; acciones, que pueden costarnos problemas y accidentes. Conviene recordar que la política de seguridad vial es una ecuación cuyos términos son la educación, la formación, la información y concienciación, más la vigilancia y el control del cumplimiento de las normas.

Como dice la Unión Europea, el cumplimiento de las normas es la forma más efectiva de reducir los accidentes, los muertos y los heridos; los países que obtienen los mejores resultados son los que disponen de sistemas de autoridad más eficaces. Me refiero a todas aquellas circunstancias por las que pasamos día a día en nuestra circulación vial, a todas aquellas maniobras que hacemos casi sin pensarlo y de forma rutinaria, quizás por la cantidad de veces que se repiten, pero que no les eximen de una gran peligrosidad y que bien pensado, cuesta poco realizarlas con un éxito seguro.

Dicho esto paso a enumerarlas: 1º Adelantar sin separación, sobre todo a vehículos de dos ruedas, para los que hay que dejar en vías interurbanas una separación de metro y medio; 2º adecuar la velocidad a las condiciones de la vía, teniendo en cuenta que una velocidad baja o alta, puede resultar peligrosa; 3º circular por el arcén está prohibido, salvo excepciones, por lo que avanzar por el mismo en retenciones puede costarnos caro; 4º adelantamiento por la derecha, se convierte en una maniobra peligrosa, además de que en vías interurbanas está prohibido, y aun el riesgo es mayor para vehículos de dos ruedas que son más inestables y menos visibles; 5º cambiar el sentido de la marcha, donde no está permitido, esta maniobra debe realizarse donde sea segura, tanto en el tiempo y en el espacio, por ello está prohibido realizarla sobre todo cuando no tengamos visibilidad; 6º invadir el sentido contrario, maniobra muy peligrosa, sobre todo por los conductores de motocicletas cuando pretenden avanzar en situaciones de colapso, esto puede costarnos 500 euros y 6 puntos, teniendo en cuenta el riesgos de colisión con los que nos tienen que esquivar; 8º velocidad en zonas residenciales, donde la posibilidad del encuentro vehículo–peatón es constante e imprevista, e incluso para vehículos de gran maniobrabilidad, existiendo una falsa sensación de control; 9º avanzar entre vehículos cambiando constantemente de carril; 10º estacionar encima de la acera o en aquellos espacios destinados a personas de movilidad reducida, no solo pone de manifiesto nuestra falta de ética social, sino el riesgo para el tránsito de los peatones; 11º el uso del teléfono móvil, el cual debemos desconectar a la hora iniciar la marcha; 12º circular con la luz apagada, circunstancia que a la hora de iniciar la marcha, nos advierte de la necesidad de comprobar y poner en funcionamiento todos los mandos del vehículo, según las circunstancias climatologicas.