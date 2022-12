Afortunadamente sigo "fiel a mis principios" y he conseguido que el "Boss" me pregunte por mi escrito: apurando las horas. Como se va a publicar mañana 27, quiere esto decir que lo estoy escribiendo el 26: Dia del Pendón en Almería, y fecha próxima a su homónima de Graná. Por lo tanto, hoy se tremola el Pendón de Almería, que no se pendonea. Y en los próximos días se hará lo propio en Graná. Hasta ahora queda claro que soy ferviente aficionado a lo de los Pendones o pendones, que no sé si ponerlo con mayúscula o minúscula. El cuerpo me pide hacerlo en minúscula, por familiaridad, cariño y acercamiento a los pendones. Pero igual se presta a equívocos ¡no lo sé! En todo caso, todos los pendones me caen bien. Entre otras razones, son motivo y ocasión de un rato de celebración y asueto y, en el caso concreto del de Graná, usando su misma "mala follá" que, por cierto, yo no he encontrado nunca, siempre le recuerdo a mis amigos granaínos que "cuando Almería era Almería y Granada era su alquería". Conclusión: ¡TRES VIVAS A LOS PENDONES!