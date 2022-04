Penitencia y mortificación

La penitencia, además de su acepción religiosa, es el dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción; como asimismo el sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber hecho. ¿Cabe, entonces, urgir la penitencia o confiar en su ejercicio para que dantescas e inhumanas acciones, como las masacres en la invasión de Ucrania, mengüen y cesen por razón de una penitencia "putiniana"? Inocencia o ingenuidad aparte, amén de vías diplomáticas y bienintencionadas intermediaciones, confiar en un ejercicio de penitencia no debiera ser un acto fallido. Los cientos de cadáveres repartidos por calles de ciudades donde hace poco no eran imaginables tan espantosas matanzas, las voces rotas de los niños llamando compulsivamente a sus madres, los muertos enterrados en fosas, en jardines públicos o en los patios de las casas familiares reclaman, con una contundencia mayúscula y trágica, además de justicia, o precisamente por esto, el efecto de la penitencia.

Los flagelantes desfilan estos días en un público ejercicio de arrepentimiento y antiguas disciplinas eran también aplicadas en los cuaresmales recogimientos penitenciales, pero es difícil pensar que magnates políticos endemoniados por el cesarismo resulten consternados por el pavoroso dolor y los aniquilantes estragos de las decisiones que toman y las acciones que ordenan. Por eso no cabe, tampoco, otro ejercicio directamente asociado a la penitencia, el de la mortificación, con el que se pretende, ahí es nada, domar las pasiones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Dura práctica que no es solo religiosa, sino humana, aunque ejercerla requiera de altas luces que alumbren el entendimiento. Ahora bien, la mortificación sí es acometida, para aplicarla a otros, por los endiablados dirigentes que afligen, desazonan y causan ingente pesadumbre a las víctimas de sus desmanes.

De resultas, inválidas la penitencia y la mortificación para aliviar tragedias inhumanas, acaso solo quede el oscuro lamento del antiguo y religioso oficio de tinieblas, en la Semana Santa, con las apagadas velas del tenebrario y un ruido final de carracas y matracas, tras sucederse salmos, antífonas y responsorios fúnebres. Porque la crudeza de las guerras y la ceguera de sus promotores no solo ahogan el respiro de los armisticios, sino que apagan las blancas luces de la paz en el candelabro de la esperanza.