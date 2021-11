Pensiones, otra vez

El futuro de la pensiones, la sostenibilidad de las pensiones, y titulares similares aparecen regularmente en los últimos años. Como nuestros Gobiernos son de natural optimista, prometen que, esta vez, el futuro y la sostenibilidad están aseguradas. El resto nos conformamos con que se asegure el presente. Si toda España fuera Almería, la cuestión sería fácil. Apenas el 15% de los almerienses tienen más de 65 años, frente al 19% de media en España y la de dependencia (población de 65 y más años en porcentaje de población de entre 15 y 64 años) está en el 22% frente al 27,5% del conjunto de España. Además, la pensión media almeriense -841,08euros- equivale al 80% de la pensión media en España. Como saben los seguidores de esta columna, solo Lugo y Orense están por debajo de nosotros. Para ser precisos, la pensión media de jubilación en Almería es de 968,5euros y la de viudedad de 556,46euros. Es decir que con estas cuantías y un mayor número de jóvenes que un día, quiéralo el Señor, se incorporarán al empleo las pensiones están algo más aseguradas. Pero Almería no es toda España y tampoco puede ser nuestro ideal vivir con pensiones que no lleguen ni para pagar el recibo de la luz. Total que está a punto de aprobarse la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de solidaridad intergeneracional.

El nombre es mejor que el de sostenibilidad, porque queda fatal no ser solidario y el contenido también. La fórmula -enrevesada- del factor de sostenibilidad se comprendía mejor si resumíamos en: te van a bajar la pensión y ya está. Hay estudios que señalan que una pensión actual de 1.000€ (es decir, el de alguien que no sea de Almería) sería para un trabajador nacido en 1963 y que se jubile al llegar a los 65 años inferior en 67euros mensuales, para una persona nacida en 1983 lo sería de 138euros. Pues bien, suprimido ese factor, la polémica está en el incremento de cotizaciones del 0,6% con carácter temporal. Lo temporal suele quedarse excepto cuando es bueno. Pero, de algún sitio, habrá que sacar el dinero. Al principio supondría 50.000 millones más en los 10 años que estará vigente. Al día siguiente ya era de 40.000. Es decir que para el fin de semana se acercará más a los 30.000. ¡Sorpresa! No será suficiente. Pero, algo es algo. Un ir tirando como todas las reformas anteriores hasta ver si mejoramos de alguna manera que la vida da muchas vueltas y nadie dice que no pueda ocurrir.