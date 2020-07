Pequeño gran hombre

N I más, ni menos. El rey de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo un futuro prometedor, y cae a la primera: le pide que le dé una compañera, un anexo más para someter, que le anime en la horas muertas. Tiempo ha tenido desde entonces para arrepentirse, pero "santa Rita, Rita", lo que se da no se quita! Y helo ahí, soportando que su compañera se empeñe en ser iguales: lo nunca visto! En fin, este problema es pequeña minuta, que apenas se sale de lo doméstico, lo importante en dominar la tierra, destruir los ríos y los mares, contaminándolos, que para eso son suyos. Convertir bosques milenarios en cenizas, ahuyentando a la lluvia, tan necesaria para su supervivencia. Socavar las montañas, para sacar de lo más íntimo los tesoros que permanecerán por los siglos de los siglos, mientras él vuelve al polvo del que salió. Seleccionar especies para su extinción, manipularlas genéticamente, para mayor provecho. Surcar los cielos, hasta llegar a la luna, a Marte, más allá,…..Y por supuesto, contaminar todo cuanto toca. Y todo ello, porque Dios le nombró rey de la creación y sometió todo a sus designios. Quizás. Solo quizás, no puso mucho empeño en el sentido común. Este ha sido un defecto de fábrica, que le ha perseguido a lo largo de la historia. El culmen empezó cuando mato a su hermano, manchándose las manos de sangre. Esta ha sido una carrera de fondo, en la cual aún se encuentra inmerso, una constante vital, como sus propias pulsaciones. Desear lo que otro tenga, y dedicar su vida con empeño a hacerlo suyo, de la forma que sea. Inventó las guerras, seguramente porque su "anexo femenino" no estuvo a la altura de sus expectativas, y se aburría mucho. Y desde entonces, desde el minuto cero de la creación, la rueda gira y gira, repitiendo una y otra vez el mismo ciclo. Se crea un imperio sobre ríos de sangre, muerte y violaciones, se consolida, renace la poesía, la ciencia, la filosofía, y así hasta que unas nuevas botas lo aplastan todo y vuelta a empezar. Y todo esto a pesar de haber inventado la escritura, el cine,…De tener los medios adecuados para recrear la historia, a fin de no repetirla. Pero desgraciadamente, el hombre es un animal de costumbres. Ver un noticiario es demoledor, intemporal, solo basta cambiar los nombres o los lugares en que ocurren las cosas, y se puede trasladar a cualquier época de la vida del hombre sobre este planeta. Y lo insólito, es que es impermeable, todo se repite. Hoy, aterido de frío, tiritando por la fiebre, tosiendo roncamente, debilitado por la falta de oxígeno, sigue pensando que es el rey del mambo, y desde un laboratorio, piensa seguir dominando a un mundo que se le rebela, escurriéndose entre sus temblorosas manos enfermizas. Quizás, solo quizás, la subida de temperatura corporal y la tos, le devuelva el sentido común que hace mucho tiempo le abandonó.