Perder el tiempo

Y SE me ocurre preguntar: ¿para qué sirven ciertas reuniones? He asistido a muchas a lo largo de mi vida: claustros de profesores, consejos escolares, plenos municipales, y un largo etcétera. Confieso que algunas han dado algún resultado después de muchas horas de discusiones y análisis de propuestas. O sea, que no todas han sido una pérdida de tiempo. En todo caso, uno supone que la asistencia a reuniones se hace con el ánimo de resolver algún problema y de llegar a decisiones, a no ser que uno acuda por obligación con la consiguiente desgana y desinterés y deseando que acaben. Resulta obvio que el espíritu que debe asistir en los responsables políticos cuando son convocados para tomar decisiones que se suponen colectivas es el de participar, proponer, discutir y, cuando corresponda, llevar a la práctica la decisión tomada colectivamente, sea por unanimidad o no. Actuar de acuerdo con la decisión es "espíritu democrático"; y lo contrario, no-co-gobernanza. Por eso no consigo entender qué es lo que está pasando con la mayoría de las reuniones que tienen lugar con el Ministerio de Sanidad y los Consejeros de las Comunidades sobre la desescalada y los límites que se impongan a las acciones de los ciudadanos. Qué permitir, qué prohibir y qué considerar de obligado cumplimiento. No he asistido a esas reuniones ni sé cómo se desarrollan. Supongo que habrá una propuesta inicial por parte de la ministra, propuestas que se discutirán, se aceptarán, se rechazarán o se complementarán con las distintas intervenciones. . ¿Habrá luego votaciones? ¿Serán a mano alzada? El documento final ¿será un compendio de las propuestas más votadas? Si las cosas han sido así, ¿cómo y por qué y quiénes se declaran en rebeldía negándose a poner en práctica lo acordado? Siento que todas esas reuniones no habrán sido más que una lamentable pérdida de tiempo. Entre otras cosas porque no parecen haber llegado a ninguna parte con la consiguiente marcha atrás, razonable o no, del Ministerio. Hay una nueva reunión. Se está celebrando mientras escribo esto. Parece que lo que se propondrá como medida no serán de "obligado cumplimiento" sino solo recomendaciones. Para eso quizá no harían falta nuevas reuniones; bastaría con hacer un listado (y tal vez ni siquiera eso) y que las aplicara cada comunidad a su albur. Y si, lamentablemente, viniera una nueva ola, ¿de quién sería la responsabilidad?