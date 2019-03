Perejil en el CUA

Voy a escribir estas líneas el animoso lunes en lugar de ayer domingo porque en contra de mis principios, y por mor de la amistad ayer me atreví a ¿cocinar? una receta de La Flor de la Mancha: riñones al jerez. Así que estoy un poco despistado y fuera de mis condiciones habituales. Pero en fin, a lo que vamos: viernes 15, visita al CUA (Campus Universitario de Almería), y "ná más llegar" me encuentro con la fuente que (fue) quiso ser helipuerto, luego fue fuente, luego un a modo de piscina sindical, y más historias, hasta llegar al viernes en que se me antojó que algún desocupado se había traído la isla de Perejil y la había colocado en el centro de la fuente. Y ahí se incorpora a mi consciente lo de mi doble personalidad o algo así, porque me vinieron a la cabeza las islas de Perejil y Wight. Perejil me vino a la cabeza porque fue un problemilla para España y el Presidente Aznar: desagradable (el problemilla), con ocupación y desalojo de la isla. Y no sé por qué es trajo a mi cabeza que allí, en la UAL, están algo así como en Perejil: el uno intentando tomarlo y el otro intentando seguir ocupándolo, aunque lógicamente y, como no podía ser menos, ésta no es la situación que se dio en la auténtica isla ni es el talante de los contendientes, que lógicamente al estar inmersos en un "juego" democrático y además "inter pares", no tiene absolutamente nada de casus belli que estaría totalmente fuera de lugar en una institución como es la Universidad, lugar en el que tienen cabida todos los saberes, ideas y formas de pensar: imposible encontrar un lugar con más diversidad de ideas, ideologías, pensamientos y respeto mutuo que la Universidad. Dado que en la misma las "contiendas" son inter pares, las buenas maneras priman sobre todo. Puede ser que como consecuencia de este pensamiento, me viniera a la cabeza la mítica isla de Weight y sus festivales, sobre todo el de 1969 con Bob Dylan, The Who y otros nombre de primera línea como Joe Cocker, The Moody Blues, Pentagle, The Nice, The Pretty Things, y Heaven, entre otros, con entradas a 2 £ y aproximadamente 150,000 asistentes; y el del 70, con Chicago, The Doors, Jimi Hendrix Experience, The Who, Joan Boaz, Donovan & Open Road, Leonard Cohen & The Army, y Moody Blues, entre otros, a 3 £ la entrada y entre 600,000 y 700,000 asistentes, según la página web y well isleofwightguru.co.uk/.

En esos y en los posteriores el ambiente siempre ha sido de "disfrute" que es lo mejor que se puede hacer en la vida con la vida: intentar disfrutar de todas las situaciones, y vivirlas "de buen rollo". Así que ¡viva el talante electoral de la UAL!.