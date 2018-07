Pérez Siquier y su sombra

Desde los comienzos de la fotografía se consideraba un error técnico que la sombra del fotógrafo apareciera en algún lugar de la imagen. Se aleccionaba sobre la forma de colocarse antes de disparar a fin de que el sol o fuente de luz no estuviera totalmente a la espalda y proyectara la indeseada sombra. Algo lógico ya que, al principio, la fotografía era considerada como un simple medio mecánico de registrar la realidad. Pero desde los años veinte del siglo pasado, cuando la fotografía empieza a tomar conciencia artística, aparece el recurso de fotografiar sombras humanas como un elemento más que interviene en la composición. Se usa este procedimiento como una forma de expresión y con la intención de hacer prevalecer -por parte del creador- su huella personal en esa suerte de autorretrato silueteado, haciendo valer su voluntad de autor. La aparición de sombras humanas -sin que aparezcan los personajes que las proyectan- dominando la composición de una fotografía no es ajena a los movimientos pictóricos de vanguardia, pues ciertos autores como Picasso o de Chirico usaron este recurso en diversas ocasiones. Algunos grandes fotógrafos del siglo XX retrataron su sombra en alguna ocasión; cabe recordar, en este sentido, a nombres como Lee Friedlander, André Kertész o Ansel Adams. No es Pérez Siquier, por tanto, el padre de esta idea, pero si es cierto que es el primero en dedicar una amplia serie en la que, como en la música, trabaja en múltiples variaciones de un mismo tema, un auténtico tour de force. Esta serie muestra por vez primera un trabajo íntegramente ejecutado con cámara digital. En lo estético, hace gala de su acostumbrada capacidad para componer, sin renunciar a todas las audacias abstractas de su bagaje visual de largo recorrido. Un talento natural que los años no han mermado un ápice, muy al contrario se nos muestra dueño de sus recursos, sin la menor atadura. En todas estas imágenes palpita la voz más auténtica y quintaesenciada de un gran maestro de la fotografía. En el breve texto introductorio firmado por el propio autor parece anunciar, sin renunciar a su proverbial ironía, que estos autorretratos podrían ser una suerte de "canto de cisne". Muchos esperamos ansiosos sus nuevos frutos, pero no cabe duda de que la sombra que aparece en todas estas imágenes anuncia ya, simbólicamente, una larga vida a su obra. Casi sin pretenderlo, Pérez Siquier arroja una larga sombra -de influyente magisterio- sobre el presente y el futuro de la fotografía española.