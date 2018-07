Periodismo educativo

Hace unos días leí en un medio nacional una interesante entrevista a la nueva ministra de educación, Isabel Celáa. En ella se tratan temas cruciales para el sistema educativo, como son la inversión en educación, la formación del profesorado, la necesidad de hacer una propuesta no segregadora de bilingüismo, la apuesta por la escuela pública frente a la concertada, el refuerzo de la FP, la escuela como ascensor social y garantía de equidad… No voy a entrar a analizar cada una de las afirmaciones de la ministra, porque no es eso lo que más llamó mi atención, y porque la esperanza (o la ingenuidad) no me da para tanto. Veremos en qué queda tanta declaración de intenciones. Lo que me causó una gran indignación fue el titular (con toda probabilidad, elegido por el periodista de turno): "Crearemos una asignatura de valores cívicos y no será optativa", haciendo alusión a la respuesta de Celáa cuando se le pregunta si volverá la asignatura de educación para la ciudadanía, que por cierto, nunca se fue. Después de hablar largo y tendido sobre temas cruciales, al periodista le parece que lo más destacable es una asignatura que solo tiene a día de hoy una hora en quinto curso de Primaria y una hora en tercero de ESO.

En este país tenemos excelentes periodistas deportivos (o más bien "expertos en fútbol"), periodistas de investigación, periodistas locales que saben hasta la marca de papel higiénico que compran las "grandes autoridades" municipales, periodistas económicos, reporteros, prensa amarilla, prensa rosa… pero cuando tratan temas educativos, inevitablemente, el titular versa sobre la asignatura de ciudadanía, la religión o las lenguas co-oficiales. Titulares irrelevantes que nunca van al fondo de la cuestión. Cuando no, directamente, se suben al carro neoliberal de desprestigio de la educación pública, bajo la consigna del "miente, que algo queda". De fondo permanece el eterno debate sobre si el periodismo recoge opiniones, o las crea. ¿Los medios de comunicación dan al público lo que pide? ¿o más bien crean necesidades de consumo de objetos materiales o de opinión? ¿ambas cosas? Dice mucho de nuestra sociedad que en el periodismo haya auténticos Catedráticos en Fútbol, pero no haya un mínimo de rigor en cuestiones educativas. Necesitamos una especialidad en periodismo educativo, o al menos que haya algunos periodistas educativos… y menos chorradas.