Final de trimestre. «Este chico solo se esfuerza en los retos matemáticos y no en los exámenes», dice amargamente la profesora de matemáticas. El profesor de plástica dice sobre otro chico que tiene unas cualidades impresionantes para el dibujo, pero que solo hace lo que le interesa, que por eso tiene una calificación tan baja. En música hay una chica que tiene una voz prodigiosa, que quiere dedicarse profesionalmente a ello, pero resulta que este trimestre tocaba teoría. Tiene un cinco raspado. El jefe del departamento de lengua se sorprende porque han seleccionado a dos chavales del Instituto como finalistas en un concurso de relatos: «van muy justos en lengua y suelen tener faltas de ortografía». Lo que no sabe este profesor es que esos chicos suelen escribir desde hace muchos años: diarios, pequeñas historias, algún poema… Hay otra chica a la que le encanta visitar los museos de ciencia: el universo, las leyes físicas, el funcionamiento del cuerpo humano… le apasionan. Este trimestre tenía que estudiarse la tabla periódica y hacer conversión de unidades. Ha suspendido. Aquel alumno de altas capacidades suspende una asignatura y lleva otras dos con un 5 y un 6… Su tutora dice que «no parece que sea de altas capacidades, no le interesa nada».

Todo se podría resumir en la siguiente frase: «sólo hacen lo que les interesa». A lo que se debería responder: «obviamente, igual que tú, querido profesor, querida profesora». ¿Hacemos con el mismo empeño aquello que nos apasiona que lo que tenemos que hacer por obligación? Por ejemplo, si nos gusta hacer deporte, ¿nos apetecerá por igual salir con la bicicleta que barrer y fregar la casa? O añadiría: ¿nos apetecerá también conocer biografías de deportistas o leer sobre los beneficios del deporte?

Lo peor son esas legiones de chicas y chicos que piensan que no valen para estudiar, que son torpes, que no llegarán a nada, que no pueden aspirar a mucho… y lo más cruel es que muchos padres y madres llegan a creer que el valor que tienen sus hijas e hijos es aquél que le da la escuela. Como si todo se pudiera reducir a un solo número, que tiene que ver más con lo que no se sabe, que con lo que se sabe. Mientras la escuela siga girando en torno a las calificaciones como única realidad incuestionable, mi consejo es «sobrevivir a ella», no suspender y dedicarse a aprender de verdad, ya sea dentro o fuera de la escuela.