Perspectivas para 2024

No tengo una bola de cristal, que me permita ver cuál será la situación política y económica que se configure en el año 2024. Pero si analizamos sin ideología, los diferentes componentes de las evoluciones geopolíticas que ya se concretizan en diferentes puntos de nuestro planeta, podemos sacar conclusiones acertadas. Hagamos el catalogo de los principales actores que van a impulsar cambios fundamentales en la estructura de la economía mundial: Oriente Próximo, con una potencia como es Irán, cuna de civilizaciones, iImperio Persa de Darius, con recursos naturales importantes, gas y petróleo que Mohamed Mosadir, primerr ministro nacionalizó en el 1951, los Ingleses e USA, impusieron sanciones y embargos, lo que derribó la economía de Irán. Con el regreso de las 8 petroleras, Irán obtuvo de USA en el 1959, la instalación de un reactor nuclear. El 8/09/1978, el Sha, monarca desposta fue derrocado y el Ayatolá, Khomeny, clericó chiita, que se encontraba exiliado en Francia, regresó a Irán, proclamó la República Islamice (Chiita), que de nuevo nacionalizó todos los recursos naturales de Irán. Tras resistir durante 8 años a la agresión de Sadam-Husein, apoyado por Occidente, Irán se recuperó y extendió su influencia en Iraq, Siria y Líbano, también gracias a la mediación de China, Irán se ha reconciliado con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que son de mayoría Sunitas. Irán junto a ellos, se ha incorporado en los Brics +, que se compone desde el 1/1/ 2024: de China, India, Brasil, Rusia, África del Sur, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopia e Irán que deja atrás las sanciones y su necesidad de entrar en la OMC, Venezuela y Argelia han solicitado su adhesión a los Brics+. Los Brics+, representan ya algo más de la mitad de la población mundial y sus países prácticamente no tienen Deudas exteriores, pero si detienen un gran volumen de excedentes financieros. Los Brics+, están a su vez ligados por acuerdos económicos a numerosos países firmantes de tratados otros que los del Brics+, estos son : la Unión económica eurasiática (UEEA), el tratado Shanghái, la OCS, y la OCE. El desarrollo de la Economía mundial se ha desplazado a Asia, asegurando a los países que componen la Bric+ una previsión de crecimiento del 4 al 5%, mientras que la previsión de crecimiento económico promedio para la UE es del 1 al 1’5%, ya que Italia, Alemania y Francia entraran en recesión, USA se prevé que tendrá un crecimiento del 3 al 3,5% ya que tiene recursos naturales y energía abaratada. Los intercambios entre Rusia y China han sido equivalentes a 200 Millares de $US (1 Millar =Mil Millones) y Rusia, a pesar de las doce mil setecientas sanciones de la UE y USA, ha tenido un crecimiento del 3,5% en el 2023. La UE, con sus sanciones ha logrado que Rusia, de la cual dependíamos para obtener materias primas baratas, nos dé la espalda, la UE tardará años antes de restablecer relaciones económicas normales con Rusia. China se ha lanzado en restructurar sus industrias, las está orientando en la fabricación de productos con tecnologías más sofisticadas que incorporan la Inteligencia artificial y que generan un mayor valor añadido. China implanta en países como Etiopia y Marruecos las industrias para productos de consumo corriente, China, también invierte en Argelia, acompañando este país en su programa de reconversión industrial, también invierte en Rusia en los nuevos yacimientos de Gas y Petróleo y en mejorar las infraestructuras. Mientras tanto la UE tiene que comprar su energía 4 veces más cara a USA y 2 veces más cara a Rusia, pasando por intermediarios. Los políticos de Bruselas, enzarzados en contiendas que no tienen sentido, solo para complacer a papa Biden, nos han llevado al declive económico y al aislamiento político, pero han dado satisfacción a sus Egos. Ya es irreversible, la multipolaridad se impone.